핀산협, 부회장 2명 신규 선임

한국핀테크산업협회가 정기이사회를 열고 부회장에 김형우 트래블월렛 대표와 오종욱 웨이브릿지 대표를 추가 선임했다고 19일 밝혔다

트래블월렛은 세계 최초 클라우드 기반 국제 결제 시스템을 독자 구축(VISA Cloud Connect)한 외화결제 서비스 '트래블페이'를 출시해 해외금융인프라 구축 시장을 선도하고 있는 기업이다.

웨이브릿지는 국내 최초 기관·법인 전용 디지털자산 프라임 브로커리지 플랫폼인 '돌핀(Dolfin)'을 출시해 기관과 법인을 위한 디지털자산 교환중개 및 수탁 등 통합 서비스를 제공하는 핀테크 기업이다. 디지털자산이 국내 시장에 안정적으로 정착하도록 지원하고 있다.

한국핀테크산업협회는 금융위원회 설립 인가 비영리 사단법인으로 핀테크 기업의 목소리를 대변하는 국내 최대 핀테크 네트워크 기관이다. 다양한 분야에서 디지털금융 혁신을 선도하고 있는 540여개 핀테크 기업이 회원사로 참여하고 있다.

김형우 트래블월렛 대표(왼쪽)와 오종욱 웨이브릿지 대표. 핀산협





최동현 기자



