英, 기준금리 3.75%로 0.25%P 인하…2023년 이후 최저

영국 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)이 18일(현지시간) 통화정책위원회(MPC)를 열고 기준금리를 연 3.75%로 0.25%포인트 내렸다.

이는 지난해 8월 이후 6번째 기준금리 인하다.

3.75%의 기준금리는 2년 10개월 만에 가장 낮은 수준이다. 잉글랜드은행은 2023년 2월 통화정책위원회에서 금리를 3.5%에서 4.0%로 올렸다.

MPC 위원 5명이 인하에 찬성했으며 4명은 동결을 지지했다.

지난달 MPC에서는 위원 5명이 동결을, 4명이 0.25%포인트 인하를 지지해 근소한 차이로 금리 유지가 결정됐다.

또한 11월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 연 3.2%로 10월 3.6%보다 크게 하락하고 8∼10월 실업률은 5.1%로 소폭 상승해 이번 달 금리인하 관측을 높였다.





