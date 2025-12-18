권오을 장관 "4·3사건 강경진압 박진경 유공자 등록 처리 결자해지 할 것"

국가보훈부 장관 용산 국방부 청사서 대통령 업무보고

권오을 국가보훈부 장관이 제주 4·3사건 당시 강경진압을 주도한 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 논란에 대해 "보훈부에서 결자해지 하겠다"고 밝혔다.

18일 용산 국방부 청사에서 열린 대통령 업무보고에서 권 장관은 "제주 4·3 희생자 유족, 제주도민, 전 국민에 대해 큰 분노를 안겼는데 송구스럽다"고 했다.

이재명 대통령이 박 대령의 포상 근거에 대해 묻자 보훈부와 국방부가 상세 공적조서는 없고 근거도 국가안전보장 등 추상적 표현으로만 되어 있다고 답했다. 이 대통령은 "논리적으로 포상이 불가능한 건 아니네"라며 "4·3 유족들 입장에서는 매우 분개하고 있는 것 같으니 방법을 찾아보자"고도 했다.

권 장관은 업무보고 사후 브리핑에서 "보훈부가 발급했으니 이를 인정하든 취소하든 보훈부가 처리해야 한다"며 "법률 자문이 끝나면 절차에 따라 결론 내릴 것"이라고 말했다.

안규백 국방부 장관은 "1945∼1948년 사이 발생한 일이기에 미8군에 전사 기록이 아마 보존돼 있을 것"이라며 "이를 포함해 육군 기록까지 종합적으로 조사해 관련 자료 확보에 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.

박 대령은 1948년 5월 당시 제주에 주둔하고 있던 9연대장으로 부임해 도민에 대한 강경 진압 작전을 지휘한 인물로, 4·3단체들로부터 양민 학살 책임자라는 비판을 받았다.

앞서 지난 10월 서울보훈지청은 무공수훈을 근거로 박 대령의 유족이 낸 국가유공자 등록 신청을 승인한 바 있다.

이후 논란이 일자 이 대통령은 박 대령의 유공자 등록 취소를 검토하라고 지시해 보훈부와 국방부가 방안을 강구 중이다.





권재희 기자



