본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

권오을 장관 "4·3사건 강경진압 박진경 유공자 등록 처리 결자해지 할 것"

권재희기자

입력2025.12.18 21:07

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가보훈부 장관 용산 국방부 청사서 대통령 업무보고

권오을 국가보훈부 장관

권오을 국가보훈부 장관

AD
원본보기 아이콘

권오을 국가보훈부 장관이 제주 4·3사건 당시 강경진압을 주도한 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 논란에 대해 "보훈부에서 결자해지 하겠다"고 밝혔다.


18일 용산 국방부 청사에서 열린 대통령 업무보고에서 권 장관은 "제주 4·3 희생자 유족, 제주도민, 전 국민에 대해 큰 분노를 안겼는데 송구스럽다"고 했다.

이재명 대통령이 박 대령의 포상 근거에 대해 묻자 보훈부와 국방부가 상세 공적조서는 없고 근거도 국가안전보장 등 추상적 표현으로만 되어 있다고 답했다. 이 대통령은 "논리적으로 포상이 불가능한 건 아니네"라며 "4·3 유족들 입장에서는 매우 분개하고 있는 것 같으니 방법을 찾아보자"고도 했다.


권 장관은 업무보고 사후 브리핑에서 "보훈부가 발급했으니 이를 인정하든 취소하든 보훈부가 처리해야 한다"며 "법률 자문이 끝나면 절차에 따라 결론 내릴 것"이라고 말했다.


안규백 국방부 장관은 "1945∼1948년 사이 발생한 일이기에 미8군에 전사 기록이 아마 보존돼 있을 것"이라며 "이를 포함해 육군 기록까지 종합적으로 조사해 관련 자료 확보에 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.

박 대령은 1948년 5월 당시 제주에 주둔하고 있던 9연대장으로 부임해 도민에 대한 강경 진압 작전을 지휘한 인물로, 4·3단체들로부터 양민 학살 책임자라는 비판을 받았다.


앞서 지난 10월 서울보훈지청은 무공수훈을 근거로 박 대령의 유족이 낸 국가유공자 등록 신청을 승인한 바 있다.


이후 논란이 일자 이 대통령은 박 대령의 유공자 등록 취소를 검토하라고 지시해 보훈부와 국방부가 방안을 강구 중이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기