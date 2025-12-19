효성重 이을 '헌드레드배거' 찾아라…영업이익률 반등株 주목

AI 훈풍 타고 저점 대비 주가 100배 뛰어

효성중공업, HD현대일렉트릭 등 전력株 득세

LG화학 등 1·3년 OPM 격차 축소 주목

올해 들어 국내 증시가 전 세계 주요국 주식시장 대비 상대적으로 강한 모습을 보이는 가운데 텐배거를 넘어 '헌드레드배거(주가가 100배 오르는 종목)'가 잇달아 탄생하고 있다. 여의도 증권가는 업황 개선과 함께 영업이익률이 반등하는 종목 가운데 차기 헌드레드배거가 탄생할 수 있다고 기대하고 있다.

19일 한국거래소에 따르면 효성중공업 주가는 올해 들어 360%가량 상승했다. 지난달 4일 사상 최고가인 248만3000원을 기록한 뒤 조정 흐름을 보이고 있으나 2020년 6월 대비로는 주가가 100배 오른 상태다. 효성중공업은 현재 국내 상장사 중 가장 비싼 주식이다.

같은 기간 HD현대일렉트릭 주가도 7000원 선에서 100배 넘게 뛰었다. 지난달엔 장중 97만6000원까지 치솟으며 차기 황제주 후보로 거론되기도 했다. 2003년 5월 주당 3440원으로 주가가 바닥을 찍었던 LS ELECTRIC의 경우 지난 10월 주가가 34만4000원을 넘어섰다.

김수연 한화투자증권 연구원은 "올해 주식시장을 이끈 건 글로벌 인공지능(AI) 투자 사이클이었다"며 "여기에 올라타 저점 대비 100배 오른 주식은 HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 790,000 전일대비 32,000 등락률 -3.89% 거래량 95,019 전일가 822,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 외인 '썰물'에 대형 그룹株 '휘청'… 7대그룹 시총 143조 증발美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close , LS ELECTRIC LS ELECTRIC 010120 | 코스피 증권정보 현재가 461,500 전일대비 12,500 등락률 -2.64% 거래량 132,319 전일가 474,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LS일렉트릭, 초고압 변압기 CAPA 3배 확대 기대…목표가↑"[전력산업대전환]③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다[클릭 e종목]"글로벌 전력 인프라 고도화…LS, 목표가↑" 전 종목 시세 보기 close , 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 1,812,000 전일대비 98,000 등락률 -5.13% 거래량 60,898 전일가 1,910,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 효성중공업, 2GW HVDC 국산화 본궤도…핵심 기술 상세설계 마쳐효성중공업, '10억달러 수출의 탑' 수상…전력기기 입지 강화효성중공업-대한전선, 전력설비·케이블 '통합 모니터링' 체계 구축 전 종목 시세 보기 close 같은 전력 산업재였다"고 설명했다. 이어 "1990년대 이후 100배 오른 종목의 평균 달성 기간이 15년이었다"며 "100배 도달 기간이 3분의 1에 불과했던 HD현대일렉트릭이나 효성중공업은 턴어라운드(실적 반등) 종목의 탄력이 얼마나 센지 짐작할 수 있게 한다"고 평가했다.

100배 오를 주식을 선별하기 위한 기준 중 하나로는 1년 영업이익률과 3년 영업이익률의 '골든 크로스'가 꼽힌다. 기업의 단기 업황과 방향성을 판단할 수 있는 1년 영업이익률이 기업의 장기적인 마진율을 알 수 있는 3년 영업이익률을 밑에서 뚫고 올라가면 턴어라운드 신호로 볼 수 있다. 일례로 2019년 2분기 적자로 영업이익률이 바닥을 찍었던 HD현대일렉트릭은 구조조정과 고부가가치 사업구조 전환을 단행하면서 2020년 2분기 1년 영업이익률이 3년 영업이익률을 뚫고 올라온 바 있다.

김 연구원은 "마진에 변화가 생기기 시작한 기업 중 대표적으로는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 333,000 전일대비 31,000 등락률 -8.52% 거래량 439,388 전일가 364,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 [단독]여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯[특징주]'포드 계약해지 충격' LG에너지솔루션 등 2차전지株 약세석화 스페셜티 R&D 지원 '당근책'…품목군 지원방향 제시할듯 전 종목 시세 보기 close 이 지난 3분기 흑자 전환했고 1년 영업이익률이 바닥에서 돌아서기 시작했다"고 강조했다. 이어 " SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 104,800 전일대비 5,700 등락률 -5.16% 거래량 343,106 전일가 110,500 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]'포드 계약해지 충격' LG에너지솔루션 등 2차전지株 약세SK이노베이션, LFP 배터리 재활용 기술 국제 학술지 등재SK지오센트릭 대표이사 교체…SK이노베이션, 젊은 임원 전진 배치 전 종목 시세 보기 close , 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 72,500 전일대비 6,400 등락률 -8.11% 거래량 270,254 전일가 78,900 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 [단독]여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯산업은행 등 채권단, 롯데·HD현대 사업재편기업 선정[클릭 e종목]"롯데케미칼, 석유화학 업황 회복 필요" 전 종목 시세 보기 close , 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 144,700 전일대비 12,600 등락률 -8.01% 거래량 78,122 전일가 157,300 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 에틸렌 감축 태풍서 빗겨난 대한유화…'NCC 1기'로 버티는 생존공식[단독]여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯[특징주]대한유화, 3분기 실적 개선 지속 기대감에↑ 전 종목 시세 보기 close 등 화학, 배터리에서 비슷한 그림이 만들어지는 중"이라고 소개했다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 182,100 전일대비 2,900 등락률 -1.57% 거래량 349,265 전일가 185,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 셀트리온, 유럽서 '스테키마'-'코이볼마' AI 제형 추가[실전재테크]반등 조건 갖춘 제약·바이오, 2026년 기상 전망 '맑음'기회는 왔을 때 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close , 알에스오토메이션 알에스오토메이션 140670 | 코스닥 증권정보 현재가 14,590 전일대비 790 등락률 +5.72% 거래량 748,961 전일가 13,800 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 알에스오토메이션, 세이지와 '피지컬AI 기반 차세대 로봇 플랫폼' 공동 개발 MOU알에스오토메이션, 351억 유상증자 성료…구주주 청약률 100% 초과알에스오토메이션, 유상증자 청약 시작…"한국형 로봇 플랫폼 표준 구축 투자" 전 종목 시세 보기 close 도 턴어라운드 후보에 이름을 올렸다.

강동진 현대차증권 연구원은 LG화학에 대해 "약 11만t의 미국 파나소닉향 양극재를 수주했고 토요타, 혼다향 등 북미 중심 양극재 출하량도 지속 확대되면서 내년 턴어라운드 기반이 마련될 것"이라며 목표주가를 40만원에서 51만2000원으로 상향했다.

정이수 IBK투자증권 연구원은 셀트리온에 대해 "고마진 신제품의 비중 확대, 기존 제품의 수익성을 높인 생산수율 개선 제품 생산, 개발비 상각 종료가 맞물리며 이익률 개선 흐름이 지속될 전망"이라며 "이에 따라 올해 4분기 영업이익률은 3분기 대비 3.7%포인트 개선된 33.0%를 기록할 것"으로 추산했다.





