수급 몰리는 코스닥 종목에 주목할 때...투자금이 더 필요하다면

이달 들어 개인과 외국인이 나란히 코스닥 순매수에 나서며 '천스닥' 기대감이 확산되고 있다. 외국인은 지난달에 이어 이달에도 대규모 순매수를 이어가며 랠리에 먼저 올라탔고, 개인도 대형주 중심 전략에서 벗어나 코스닥으로 자금을 돌리며 매수 행렬에 동참했다.

다만 차기 주도주를 둘러싼 시각은 엇갈린다. 개인은 바이오 종목을 집중적으로 담은 반면, 외국인은 이차전지와 로봇 등 성장 산업에 베팅하는 모습이다. 같은 '천스닥' 흐름 속에서도 투자 주체별로 선호 업종이 갈리면서, 향후 코스닥 주도주를 둘러싼 주도권 경쟁이 본격화될 가능성이 제기된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

