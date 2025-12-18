본문 바로가기
[오늘의신상]'몬테스 ID 카베르네 소비뇽'…"전 세계 최초 출시"

구은모기자

입력2025.12.18 09:36

'몬테스'의 철학과 정체성 담아

나라셀라 는 칠레 프리미엄 와이너리 몬테스(Montes)의 신제품 '몬테스 아이디 카베르네 소비뇽(Montes ID Cabernet Sauvignon)'을 국내 출시한다고 18일 밝혔다.


[오늘의신상]'몬테스 ID 카베르네 소비뇽'…"전 세계 최초 출시"
제품명 '아이디(ID)'는 아이덴티티(Identity)를 의미하며, 몬테스가 추구해온 철학과 정체성을 집약해 완성된 와인이다. 순간과 사람, 그리고 선택이 남기는 '흔적'에서 영감을 얻어 탄생한 이번 제품은 칠레 와인의 현재와 미래를 향한 몬테스의 방향성을 상징적으로 담고 있다. 라벨에는 몬테스 창립자 아우렐리오 몬테스(Aurelio Montes)의 실제 지문을 형상화한 디자인을 적용해 브랜드의 장인 정신과 정체성을 시각적으로 표현했다.

몬테스 아이디 카베르네 소비뇽은 카베르네 소비뇽 85%와 카베르네 프랑 10%, 시라 5%가 블렌딩됐다. 체리·카시스 등 잘 익은 레드 및 블랙 과실 향을 중심으로 신선한 담배와 흑연의 아로마가 더해지고, 배럴 숙성에서 비롯된 토스트 향이 균형감 있게 조화를 이룬다. 아울러 밀크 캐러멜과 말린 과일의 섬세한 노트가 은은하게 펼쳐지며, 부드러운 타닌과 길고 지속적인 피니시가 인상적이다.


치즈, 양갈비, 붉은 육류 등 다양한 음식과 잘 어울리며, 바로 즐겨도 좋지만 최소 10년 이상 숙성 가능한 잠재력을 갖춘 와인으로 평가된다. 신제품은 전국 코스트코에서 판매된다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
