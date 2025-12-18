본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

70년 지상파 시대 끝…오스카, 2029년부터 유튜브로 간다

이종길기자

입력2025.12.18 08:27

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2033년까지 독점 중계
전 세계 무료 시청 가능

70년 지상파 시대 끝…오스카, 2029년부터 유튜브로 간다
AD
원본보기 아이콘

미국 아카데미 시상식이 70년 넘게 이어온 지상파 TV 중계를 마무리하고, 2029년부터 유튜브를 통해 전 세계에 생중계된다. 방송 편성에 기반한 기존 중계 방식을 접고, 글로벌 플랫폼으로 무대를 옮긴다.


오스카를 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 17일(현지시간) 구글(알파벳) 산하 유튜브와 중계 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 2029년부터 2033년까지 5년이며, 이 기간에 유튜브가 오스카 시상식의 독점 중계권을 갖는다.

이에 따라 시청자들은 전 세계 어디에서나 유튜브를 통해 오스카 시상식을 생중계로 볼 수 있다. 아카데미는 공식 유튜브 채널을 통해 시상식 외에도 관련 행사와 프로그램을 순차적으로 공개할 계획이다.


오스카는 1953년 3월 NBC에서 처음 방송된 뒤, 1961년부터 약 10년간 ABC로 옮겨 중계됐다. 이후 다시 NBC를 거쳐, 1976년부터는 디즈니 산하 ABC가 중계를 맡아왔다. 아카데미는 2028년 열리는 제100회 오스카 시상식까지는 ABC와의 파트너십을 유지한다.


블룸버그 통신에 따르면 디즈니는 오스카 중계권 대가로 연간 약 7500만달러(약 1109억원)를 지급했다고 알려졌다. 아카데미와 유튜브 간 계약 조건은 공개되지 않았다.

이번 계약에는 중계권뿐 아니라 아카데미 소장 자료의 디지털화 협력도 포함됐다. 구글은 5200만여 점에 이르는 '아카데미 컬렉션' 가운데 일부를 디지털화하는 데 일조하기로 했다. 닐 모헨 유튜브 최고경영자(CEO)는 "아카데미와의 협력은 오스카의 오랜 전통을 존중하면서도, 새로운 세대와 전 세계 영화 애호가들에게 다가가는 계기가 될 것"이라고 말했다.


오스카의 이번 결정은 미국 지상파 방송을 중심으로 유지돼온 시상식 중계 관행이 변화하고 있음을 보여준다. 지역·시간대·편성에 묶였던 중계 방식에서 벗어나, 글로벌 플랫폼을 통한 동시 접근과 확산을 선택했다는 점에서 상징성이 크다는 평가가 나온다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번 하락, 과거와 다르다…대공황 전조와 유사" 전문가 경고 빗발치는 비트코인 "이번 하락, 과거와 다르다…대공황 전조와 유사" ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

"제자와 부적절한 관계" 의혹 류중일 전 며느리측, 이혼 소송 사위 집에 '홈캠' 몰래 설치해 기소

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

동전 쓰는 것보다 녹이는 게 이득?…일본 5엔에 무슨 일이

독도가 다케시마?…세계 최대 항공기 추적 앱 오류

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

새로운 이슈 보기