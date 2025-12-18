70년 지상파 시대 끝…오스카, 2029년부터 유튜브로 간다

2033년까지 독점 중계

전 세계 무료 시청 가능

미국 아카데미 시상식이 70년 넘게 이어온 지상파 TV 중계를 마무리하고, 2029년부터 유튜브를 통해 전 세계에 생중계된다. 방송 편성에 기반한 기존 중계 방식을 접고, 글로벌 플랫폼으로 무대를 옮긴다.

오스카를 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 17일(현지시간) 구글(알파벳) 산하 유튜브와 중계 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 2029년부터 2033년까지 5년이며, 이 기간에 유튜브가 오스카 시상식의 독점 중계권을 갖는다.

이에 따라 시청자들은 전 세계 어디에서나 유튜브를 통해 오스카 시상식을 생중계로 볼 수 있다. 아카데미는 공식 유튜브 채널을 통해 시상식 외에도 관련 행사와 프로그램을 순차적으로 공개할 계획이다.

오스카는 1953년 3월 NBC에서 처음 방송된 뒤, 1961년부터 약 10년간 ABC로 옮겨 중계됐다. 이후 다시 NBC를 거쳐, 1976년부터는 디즈니 산하 ABC가 중계를 맡아왔다. 아카데미는 2028년 열리는 제100회 오스카 시상식까지는 ABC와의 파트너십을 유지한다.

블룸버그 통신에 따르면 디즈니는 오스카 중계권 대가로 연간 약 7500만달러(약 1109억원)를 지급했다고 알려졌다. 아카데미와 유튜브 간 계약 조건은 공개되지 않았다.

이번 계약에는 중계권뿐 아니라 아카데미 소장 자료의 디지털화 협력도 포함됐다. 구글은 5200만여 점에 이르는 '아카데미 컬렉션' 가운데 일부를 디지털화하는 데 일조하기로 했다. 닐 모헨 유튜브 최고경영자(CEO)는 "아카데미와의 협력은 오스카의 오랜 전통을 존중하면서도, 새로운 세대와 전 세계 영화 애호가들에게 다가가는 계기가 될 것"이라고 말했다.

오스카의 이번 결정은 미국 지상파 방송을 중심으로 유지돼온 시상식 중계 관행이 변화하고 있음을 보여준다. 지역·시간대·편성에 묶였던 중계 방식에서 벗어나, 글로벌 플랫폼을 통한 동시 접근과 확산을 선택했다는 점에서 상징성이 크다는 평가가 나온다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



