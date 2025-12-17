김건희·권성동·윤영호, 1월28일 1심 선고

통일교 현안 청탁과 금품·정치자금 수수 의혹 등으로 엮인 김건희 여사와 윤영호 전 통일교 세계본부장, 권성동 국민의힘 의원이 내년 1월28일 1심 선고를 받는다.

17일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 내달 28일 오후 2시10분 김 여사의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 선고공판을 진행한다.

오후 3시엔 김 여사에게 금품을 제공하고 국민의힘 의원들을 조직적으로 후원한 혐의를 받는 윤영호 전 본부장과 그에게서 통일교 현안 청탁과 함께 정치자금 1억원을 수수한 혐의를 받는 권성동 의원에 대한 선고공판이 잇달아 진행된다. 민중기 특별검사팀이 통일교 관련 의혹과 관련해 재판에 넘긴 이들 3명이 동시에 '운명의 날'을 맞는 것이다.

앞서 김 여사는 2010년 10월∼2012년 12월 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원 상당의 부당이득을 취득한 혐의 등으로 지난 8월29일 구속기소 됐다. 2021년 6월∼2022년 3월 윤석열 전 대통령과 공모해 명태균씨로부터 2억7000만원 상당의 여론조사 58회 결과를 제공받은 혐의, 2022년 4∼7월 건진법사 전성배씨와 공모해 통일교 관계자로부터 교단 지원 청탁과 함께 그라프 다이아몬드 목걸이, 샤넬 가방 등 모두 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의도 있다.

특검팀은 지난 3일 결심공판에서 도이치모터스 주가조작, 통일교 금품 수수 혐의에 대해 징역 11년과 벌금 20억원, 추징금 8억1144만원을, 명씨로부터 여론조사 결과를 받아본 혐의에 대해 징역 4년과 추징금 1억3720만원을 각각 선고해달라고 재판부에 요청했다.

윤 전 본부장은 2022년 김 여사에게 그라프 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등을 건넨 혐의 등으로 지난 8월18일 재판에 넘겨졌다. 특검은 그가 통일교의 캄보디아 메콩강 개발사업 지원, 통일교의 YTN 인수, 유엔 제5사무국 한국 유치, 대통령 취임식 초청 등의 통일교 교단 현안을 성사하고자 금품을 제공한 것으로 보고 있다. 특검팀은 지난 10일 결심공판에서 총 징역 4년(정치자금법 위반 2년·횡령 및 청탁금지법 위반 등 2년)을 구형했다.

권 의원은 2022년 1월 윤 전 본부장으로부터 20대 대선에서 교인의 표와 조직 등을 제공해주는 대신 윤 전 대통령 당선 시 교단 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 청탁과 함께 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 지난 10월2일 기소됐다.

특검팀은 이날 권 의원에 대해 "특정 종교단체와 결탁해 헌법가치를 훼손하고 국민의 신뢰를 저버렸다"며 징역 4년과 추징금 1억원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 권 의원은 최후진술에서 최후진술에서 "1억원을 받은 사실이 전혀 없다. 가슴을 찌르는 듯한 고통을 느낀다"며 무죄를 호소했다.





김대현 기자



