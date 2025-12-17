日아사히, 영국 디아지오 동아프리카 사업 4.4조원에 인수

일본 주류·음료 업체 아사히그룹홀딩스가 영국에 본사를 둔 주류 기업 디아지오의 아프리카 동부 사업을 인수한다고 17일 밝혔다.

일본 도쿄 아사히그룹 본사 앞에 회사 깃발이 휘날리고 있다.

이날 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 이번 인수 규모는 약 4654억엔(약 4조4000억원) 수준이다. 아사히는 이번 인수를 통해 향후 케냐, 우간다, 탄자니아에서 맥주, 위스키 사업을 하게 된다. 아사히가 아프리카 사업에 진출하는 것은 처음이다.

아사히는 디아지오 산하 디아지오 케냐 지분 100% 등을 확보해 동아프리카 3개국에서 주류 사업을 하는 이스트아프리칸브루어리(EABL) 주식 65%를 간접 보유하게 된다. 이 업체는 케냐 맥주 시장 1위 상품을 비롯해 보드카, 진, 위스키 등을 취급한다.

닛케이는 "건강에 대한 관심이 높아지면서 세계적으로 주류 수요가 축소하는 가운데 아프리카에서는 맥주 수요가 견조하다"고 설명했다.

가쓰키 아쓰시 아사히 사장은 "현지의 압도적 브랜드 포트폴리오와 마케팅 능력을 활용해 지속 성장과 중장기 기업 가치 향상을 추진할 것"이라고 밝혔다.





김대현 기자



