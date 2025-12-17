이창용 "환율, 시차 두고 물가 올릴 가능성…경계심 갖고 점검"

'물가안정목표 운영상황 점검' 설명회



이창용 한국은행 총재가 지난 10월 이후 2%대 중반까지 올라온 소비자물가 상승률이 점차 2% 근방으로 낮아질 것이라고 내다봤다. 다만 높아진 환율이 시차를 두고 다양한 품목의 물가를 끌어올릴 가능성을 배제할 수 없는 만큼, 경계심을 갖고 면밀히 점검할 것이라고 강조했다.

이 총재는 17일 서울 중구 한은에서 열린 '물가안정목표 운영상황 점검' 설명회에서 "내년 소비자물가 상승률은 내수 개선세에도 공급측 압력이 줄면서 올해와 같은 2.1%를 기록할 것으로 예상한다"면서도 "원·달러 환율이 현재 같은 높은 수준을 지속한다면 물가 상승률이 지속될 가능성 있어 유의해야 한다"고 짚었다. 이 총재는 "어려움이 커진 상황에서 생활물가를 중심으로 추가적인 물가 상승이 국민 부담을 가중시킬 우려를 심각하게 받아들인다"며 "경계심을 갖고 면밀히 살펴볼 것"이라고 덧붙였다.

한은에 따르면 올해 1~11월 중 소비자물가 상승률은 2.1%(전년 동기 대비)로 지난해 같은 기간에 비해 둔화됐다. 그러나 지난 10월과 11월 각각 2.4%를 기록하는 등 최근 2% 중반으로 높아졌다. 이와 같은 상승 폭 확대에는 여행 관련 서비스가격 일시 상승, 기상 여건 악화에 따른 농축수산물가격 상승, 고환율로 인한 석유류 가격 상승 등이 작용했다는 분석이다.

식료품·에너지를 제외한 근원물가 상승률은 상반기 중 2% 내외에서 움직이다가 지난 8월에는 서비스물가가 통신요금 일시 할인 하방 요인에, 10월에는 여행 수요 급증의 상방 요인에 영향을 받았다. 최근 근원물가 상승률은 다시 2.0%로 낮아졌고, 여타 기조적 물가 지표들도 대체로 안정 흐름을 이어오면서 지표들의 평균치가 2% 부근(11월 2.0%)에서 유지되고 있다.

내년 소비자물가 상승률은 11월 전망대로 2% 근방에서 안정된 흐름을 나타낼 것이란 전망이다. 다만 농축수산물가격과 환율 흐름 관련 리스크는 잠재해있다. 글로벌 원유 초과공급, 정부 물가안정대책 강화 등은 하방 리스크로 꼽혔다.





