스카이브-세브란스, SCIE 저널에 '팬데믹 기간 노인 낙상 연구' 게재

정형외과 의료기기 및 디지털 헬스케어 전문기업 ㈜스카이브는 신촌 세브란스병원 정형외과 박관규 교수팀, 용인세브란스병원 정형외과 박준영 교수팀과 공동 연구를 진행하여, 코로나19 팬데믹 기간 고령층의 실내 낙상 패턴에 유의미한 변화가 발생했음을 입증했다고 밝혔다.

이번 연구 성과는 그 학문적 가치를 인정받아 노인 의학 분야의 권위 있는 SCIE급 국제학술지 'Aging Clinical and Experimental Research(인용지수 3.4)'에 게재가 확정됐다.

공동 연구팀은 2011년부터 2022년까지 약 12년간 대학병원 응급실을 찾은 65세 이상 고관절·대퇴골 골절 환자 2,433명의 방대한 임상 데이터를 분석했다. 특히 연구의 정확도를 높이기 위해 '성향점수매칭(PSM)' 기법을 도입, 환자군 간의 변수를 정밀하게 보정하여 신뢰도를 확보했다.

연구 결과는 예상 밖이었다. 통상적으로 외출 제한이 실내 활동 비중을 높여 실내 낙상을 증가시킬 것으로 예측되었으나, 실제 데이터는 정반대였다. 사회적 거리두기 기간의 실내 낙상 비율은 61.1%로, 코로나 이전(67.7%)보다 오히려 유의미하게 감소한 것으로 나타났다.

연구팀은 "팬데믹이라는 특수한 환경이 고령층의 생활 반경과 활동 빈도에 복합적인 영향을 주었고, 이것이 골절 사고의 유형 변화로 이어진 것"이라고 해석했다.

이번 연구는 단순 외상 통계를 넘어 사회적 환경 변화와 노인 낙상의 상관관계를 규명했다는 점에서 의의가 있다. 향후 유사한 감염병 위기 발생 시 고령층 안전 관리 및 낙상 예방 가이드라인을 수립하는 데 중요한 근거 자료가 될 전망이다.

㈜스카이브 측은 "이번 연구는 스카이브가 지향하는 데이터 기반의 헬스케어 솔루션의 중요성을 보여준다"며 "연구를 통해 얻은 인사이트를 바탕으로 노인 골절 예방과 재활을 돕는 고도화된 의료기기 및 솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.





