李 "온누리상품권, 지역화폐와 사용처 겹쳐…확대 신중해야"

이성민기자

입력2025.12.17 12:58

"지역화폐, 매출 확대 아닌 지역 활성화 취지"
무제한 확장 시 정책 효과 약화 우려

이재명 대통령이 중소벤처기업부의 디지털 온누리상품권의 사용처 확대 방침과 관련해 지역화폐의 정책 취지와 효과를 함께 고려할 필요가 있다며 신중한 검토를 주문했다.


이 대통령은 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 중기부 업무보고에서 "온누리상품권은 사용 지역 제한 없이 사용처만 제한돼 있다"며 "이걸 계속 늘리면 결국 지역화폐와 사용처가 겹치게 될 텐데 (이 부분을) 고민해봐야 한다"고 말했다.

이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업부·지식재산처·중소벤처기업부 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업부·지식재산처·중소벤처기업부 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 "지역화폐의 취지는 소상공인 매출을 늘리는 것이 아니라 소비를 특정 지역으로 이동시키는 데 있다"며 "지역 균형 발전을 위해 소비자가 일정한 불편함을 감수하고, 정부가 이를 지원해주는 구조"라고 말했다.


이러한 정책 구조를 감안할 때 온누리상품권의 역할과 확장 범위에 대한 고민이 필요하다는 취지로 발언한 것으로 풀이된다.


앞서 중기부의 내년 온누리상품권 발행 예산은 2025년 대비 17% 늘어난 4580억원으로 확정됐다. 전통시장과 골목상권에 소비를 유도해 지역 상권 생태계를 육성하겠다는 취지다.

온누리상품권은 발급 지역에서만 사용해야 하는 지역화폐와 달리, 전국의 골목형상점가나 전통시장 내 가맹점에서 사용할 수 있다. 중기부는 사용 편의성을 높이기 위해 골목형상점가 지정을 확대하며 온누리상품권 사용처를 지속해서 늘려가고 있다.


한 장관은 이에 대해 "말씀해주신 부분은 살펴보겠다"고 답했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
