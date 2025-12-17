부산진해경자청, 내년 살림 452억원… ‘선택과 집중’ 예산

투자유치 다변화 추진·입주기업 맞춤형 성장지원 강화 재정역량 집중

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 2026년도 본예산으로 452억원을 편성하고, 투자유치 다변화와 입주기업 맞춤형 성장지원을 핵심 방향으로 설정해 구역 경쟁력 강화에 나선다.

2026년도 경자청 본예산은 전년도(386억원) 대비 약 17% 증가한 452억원으로 확정됐다. 글로벌 경기 불확실성 속에서도 전략산업 중심의 투자유치 경쟁력 기반을 확대하고 입주기업의 지속 가능한 성장을 체계적으로 뒷받침하는 데 중점을 두었다.

먼저, 투자유치 다변화 전략 추진을 위해 기업 발굴과 투자유치 기반 강화를 위한 사업을 확대하며 특히, 핵심 산업 분야에 대한 글로벌 투자유치 기반을 적극적으로 추진할 계획이다.

주요 사업으로는 △투자유치 네트워킹 기반 구축 △BJFEZ 국내 투자설명회 개최 △BJFEZ 투자홍보 FAM투어 등이 포함된다.

또 △커피·물류 융합 전문인력 양성 등 산업 연계형 투자유치 기반 구축에 예산을 신규 편성해 핵심 물류 사업을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

그리고 입주기업 맞춤형 성장지원을 위해 기업의 안정적 경영환경 조성과 경쟁력 강화를 위한 현장 밀착형 지원 프로그램도 대폭 확대된다. 주요 사업은 △BJFEZ 기업현장 포럼 △찾아가는 기업설명회 △ESG 컨설팅과 디지털전환 지원사업 등이다.

또 △외국인 근로자 산재예방 통역앱 지원 △스마트 안전관리 프로그램 등 기업 현장의 안전·노무 환경 개선에도 예산이 반영돼 기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원이 이뤄질 계획이다.

이와 함께, 근무 환경개선을 통한 행정서비스 품질 향상을 위한 예산도 반영됐다. 개청 20년 동안 교체되지 않은 형광등을 LED로 교체하는 등 시급하게 개선이 요구되는 시설과 민원실 환경개선 등 예산을 신규로 편성해 행정 효율성을 높이고 대민행정 서비스 품질을 함께 끌어올릴 계획이다.

박성호 청장은 "2026년도 예산은 단순한 규모 확대가 아니라, 투자유치 성과 창출과 입주기업 성장이라는 본연의 역할에 집중한 결과"라며 "앞으로도 전략산업 중심의 투자유치와 기업 친화적 환경 조성을 통해 부산·진해 경제자유구역의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





