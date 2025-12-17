본문 바로가기
파주임진각평화곤돌라, '2026 디엠지(DMZ) 평화 해맞이 축제' 개최

이종구기자

입력2025.12.17 09:23

경기 파주시는 2026년 1월 1일 새해 첫날, 파주임진각평화곤돌라에서 임진강과 디엠제트 일대를 조망하며 새해 소망을 기원하는 '2026 디엠지 평화 해맞이 축제'를 진행한다고 17일 밝혔다.

‘2026 DMZ 평화 해맞이 축제’ 개최 포스터. 파주시 제공

파주임진각평화곤돌라는 국내 최초로 민간인 통제선 구간을 통과하는 케이블카로, 임진강을 건너며 남북을 잇는 특별한 이동 경험을 제공하는 파주의 대표 관광명소다.


이번 축제는 새벽 시간대 임진각 일대에서 떠오르는 일출을 곤돌라 또는 전망대에서 관람할 수 있도록 운영되며, 시민과 관광객들이 부담 없이 참여할 수 있도록 6시부터 8시 50분까지 탑승요금을 50% 할인하며 선착순으로 일회용 손난로를 제공하는 등 다양한 혜택이 마련되어 있다.

이백현 파주디엠지곤돌라㈜ 대표는 "2026년 병오년은 붉은 말의 해로 역동성과 희망을 상징한다"며 "임진강과 디엠제트를 한눈에 바라보며 한반도의 평화와 각자의 소망을 기원할 수 있는 뜻깊은 시간을 제공하고자 운영을 확대했다"고 말했다.


파주시는 많은 시민과 방문객들이 안전하고 따뜻하게 새해 첫 일출을 맞이할 수 있도록 행사 지원에 최선을 다할 계획이다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
