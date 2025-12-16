의식 잃은 10살 병원 12곳서 거절…부산서 또 '응급실 뺑뺑이'

심정지 발생 후 치료했지만

현재 의식 없어

부산의 한 소아과에서 쓰러진 10세 아이가 병원 12곳에서 수용을 거부당한 끝에 간신히 병원으로 이송됐다.

16일 연합뉴스에 따르면 전날 오전 10시께 부산 사하구 한 소아청소년과 의원에서 10세 여아가 감기 증상으로 수액을 맞던 중 의식 저하 증세를 보였다.

의사의 신고를 받고 출동한 소방 당국은 아이를 치료할 수 있는 병원을 수배하기 시작했다. 소방 당국은 병원 12곳에 연락했지만 대부분 수용이 어렵다고 답했다.

그러던 중 한 2차 병원에서 환자를 수용하겠다고 해 환자를 이송하던 중 갑자기 여아에게 심정지가 발생했다.

도착한 병원에서 응급 처치를 받은 아이는 다행히 맥박과 혈압이 다시 돌아왔다.

하지만 이후에도 아이의 의식은 돌아오지 않았고 결국 3차 병원으로 옮겨졌다. 아이는 현재 치료 중인 것으로 알려졌다.

소방 당국이 병원을 선정하기 시작할 때부터 3차 병원에 도착하기까지 1시간 20분가량이 소요됐다.

최근 부산에서는 응급실을 찾지 못해 사망하는 사례가 잇따르고 있다. 지난 10월엔 경련 증세를 보인 고등학생이 1시간 가까이 응급실을 찾다 사망하는 사건이 발생했다.

국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 양부남 의원이 119구급대와 부산소방본부에서 받은 자료에 따르면 당시 구급대와 구급상황관리센터는 14차례에 걸쳐 병원에 수용 가능 여부를 물었으나 '소아 진료 불가' 등의 이유로 거절당한 것으로 확인됐다.





