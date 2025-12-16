제2대 충청광역연합장에 '최민호 세종시장' 선출

제7회 충청광역연합의회 정례회 제1차 본회의서 선출 확정



"충청권 4개 시도 역량 결집·초광역 협력 한층 강화해 나갈 것"

최민호 세종특별자치시장이 16일 충청광역연합 제2대 연합장으로 선출됐다.

시는 제7회 충청광역연합의회 정례회 제1차 본회의에서 최민호 시장이 차기 연합장으로 확정됐다고 밝혔다.

충청광역연합은 2024년 12월 18일 전국 최초로 출범한 특별지방자치단체로 2개 사무처 60여 명이 근무 중이며, 연합의회는 대전·세종·충북·충남 각 4명씩 16명으로 구성돼 있다.

최민호 시장은 1대 김영환 충북 도지사에 이어 2025년 12월 31일부터 2026년 6월 30일까지 2대 연합장을 맡게 됐다.

정부의 5극3특 국가균형발전 전략과 맞물려 광역 행정의 역할과 필요성이 더욱 높아지는 만큼 충청권이 하나의 단위로 협력해 실질적인 균형발전 체계를 구축해 나간다는 계획이다.

특히 ▲광역연합의 안정적 재정기반 확충 ▲중앙권한 이양을 통한 자치권 강화 ▲초광역협력사업의 실행력 강화 등을 중점 추진한다는 방침이다.

최민호 시장은 "충청광역연합은 국가균형발전의 새로운 축을 만들어 가기 위해 탄생한 조직"이라며 "충청권이 지닌 성장잠재력을 더욱 강화해 국가발전의 핵심축으로 성장할 수 있도록 충청권 4개 시도의 역량을 결집하고 초광역 협력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



