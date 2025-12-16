보성군, '서편보성소리 마당놀이 심·별' 초연

서편제 보성소리로 꾸민 신나는 마당놀이극 공연

전남 보성군은 오는 18일 오후 7시와 19일 오후 2시에 보성군 문화예술회관에서 '서편 보성소리 마당놀이 심·별'을 초연한다고 밝혔다.

이번 공연은 문화체육관광부와 한국문화예술회관연합회가 주최·주관하는 '2025년 문예회관 특성화 지원사업' 신작 제작형 공모에 최종 선정된 작품으로, 서편제 보성소리를 바탕으로, 판소리 심청가와 별주부전을 결합한 마당놀이 형식의 공연으로 제작했다.

무대는 보성에서 활동하고 있는 청년 예술가들이 참여했으며, 서울과 광주 창작진의 감각적인 연출과 세련된 안무 지도가 어우러져 보성군의 자체 공연 제작 역량을 강화하는 동시에 작품의 완성도를 한층 더 끌어올렸다.

특히, 전통 판소리의 핵심 가치인 효(孝)와 충(忠)을 현대적 관점에서 재해석하여, 트로트, 랩, 현대무용 등 다양한 장르를 융합한 재미있는 마당놀이로 만들어 세대를 초월하는 예술적인 무대를 완성한다.

군 관계자는 "보성의 젊은 예술인들이 만들어내는 이번 공연이 지역을 대표하는 새로운 공연으로 자리 잡기를 기대하며, 앞으로도 우리 문화를 알리기 위해 아낌없는 투자와 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 보성군은 초연 이후 '서편 보성소리 마당놀이 심ㆍ별' 공연의 완성도를 높여 향후 지역축제의 대표 공연으로 활용하고 전국 공연장 유통을 통해 보성소리의 대중화와 콘텐츠 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.





