피지컬AI, 페리메 얼라이언스 뭉쳤다

컴업 2025 현장에서 코스포와 전북 피지컬 AI 좌담회 개최

페르소나AI, 리벨리온, 메가존 얼라이언스로 협력

피지컬AI를 추진중인 전북특별자치도가 지난 12일 서울 코엑스에서 열린 '컴업 2025' 현장에서 코스포와 함께 좌담회를 개최했다. 좌담회에는 김관영 도지사를 비롯해 메가존클라우드, 페르소나에이아이, 리벨리온 등 국내 AI 딥테크 기업 관계자들이 참석했다.

참석자들은 인공지능을 실물 산업에 적용하는 피지컬 AI의 중요성이 커지고 있으며, 농생명·바이오·모빌리티 등 전북의 산업 기반이 기술 실증과 상용화에 적합하다는 데 공감했다.

좌담회에서는 전북 피지컬AI 실증단지 성공 전략에 대한 주제로 이어졌으며 김관영 지사는 "2026년부터 5년간 약1조 원을 투입해 핵심 기술 개발과 고성능 연산 인프라, 실증 테스트베드, 연구 클러스터를 구축. 제조·물류·스마트시티 등 현장 밀착형AI 실증 거점추진. 이를 통해 전북을 대한민국 차세대AI 산업의 거점으로 키우는 것"이라고 밝혔으며,

메가존클라우드 이주완 의장은 "개방형 데이터 클라우드 인프라에 대한 구축과 절차를 간소화하고 규제 샌드박스를 통한 테스트 허가나 반입 등 속도를 빠르게 하며 대기업 수요처와 다양한 매칭을 통해 다양한 기업들이 참여할수있게 해야한다"고 밝혔다.

페르소나AI 유승재 대표는 시연을 통해 2025 CES혁신상과 베이징 국제대회를 통해 수상한 AI엔진을 선보였다. 인터넷이 안되는 구형 휴대폰에서 이미지 생성, 언어모델을 통해 동작되는 모습을 현장에서 시연했다.

"엣지AI 엔진과 대형 LLM이 상호보완적인 형태로 발전해야만 피지컬AI를 통한 서비스 확대가 가능하고 전국민을 위한 모두의 AI가 가능하므로 세계적인 경쟁력을 갖춘 엣지AI 대표기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.

리벨리온 신성규 부대표는 "지속적인 NPU 투자나 인재양성도 중요하며 제품 실증을 충분히 할수 있는 전북 실증단지가 마련되면 좋겠다"고 밝혔다

한편 컴업은 중소벤처기업부가 주관하는 글로벌 스타트업 행사로, 올해는 46개국에서 약 6만 명이 참여했다. 전북도는 행사 기간 전북 공동관을 운영하며 도내 34개 창업기업의 기술 홍보와 투자 유치 활동을 지원했다.

김관영 지사는 "대한민국 스타트업을 대표하는 코리아스타트업포럼과 전북의 미래 전략을 함께 논의하게 되어 뜻깊다"라며 "전북이 대한민국을 넘어 글로벌 스타트업들이 도전하고 성장하는 '기회의 땅'으로 자리 잡을 수 있도록 지역 창업 생태계를 지속적으로 고도화하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



