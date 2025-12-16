기업 운영 효율성 최적화 단지 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’

‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’, 광역 교통망 입지로 물류 최적화

혁신 설계에 합리적 분양가로 기업 운영비 절감까지 기대할 수 있어

오늘날 기업 경영에서 가장 큰 화두는 바로 '비용 절감'과 '효율성 극대화'다. 글로벌 공급망 재편과 불안정한 경제 상황 속에서 원자재 가격 상승은 물론, 운송료와 인건비 부담까지 겹치고 있기 때문이다.

물류는 기업 매출액의 상당 부분을 차지하는 핵심 비용이자 경쟁력을 좌우하는 요소다. 단순히 상품을 생산하는 것을 넘어, 얼마나 효율적이고 그리고 저렴하게 유통하느냐가 기업의 성패를 가르고 있다.

실제 산업통상자원부가 발표한 기업물류비실태조사(2022)를 살펴보면, 제조업 기업의 국내매출액 대비 국내물류비 비율은 평균 6.2%로 나타났다. 대기업은 평균치보다 낮은 4.9%이지만, 중소기업은 이보다 높은 6.4%를 기록했다.

물류비는 운송비(56.7%) 비중이 가장 높았고 보관비(14.9%), 포장비(8.5%), 물류관리비(8.3%) 등이 뒤를 이었다. 특히 운송비 지출액 중 운송수단별 비중은 도로(75.2%), 해운(17%), 항공(6.9%), 철도(0.9%) 순이었다.

또 기업물류비 증가 원인은 내부적으로는 매출 증가(53.5%)가 가장 컸으나, 외부적으로 봤을 때는 운송비 증가(37.9%), 유가상승(32%)이 큰 비중을 차지했다. 한 마디로 매출액이 늘어나도 운송비가 늘어나는 형국인 셈이었다.

이에 기업들은 이제 전통적인 입지 선정 기준을 넘어, 물류 효율성을 극대화할 수 있는 광역 교통망을 갖춘 곳을 찾아 나서는 것이 생존과 성장을 위한 필수 전략이 되고 있다.

한 기업 관계자는 "기업 경쟁력은 물류 효율에서 나온다고 해도 과언이 아니다. 최근에는 광역 교통망을 통해 물류 동선을 최적화하고 운송 시간을 단축하고 물류비까지 절감하는 지식산업센터가 주목받고 있다. 이제는 교통망과 입지 경쟁력을 갖춘 단지를 선택하는 것이 장기적 기업 성장을 위한 최선의 전략"이라고 말했다.

이러한 기업의 물류 혁신과 전략적 입지에 대한 해답을 제시하는 곳이 바로 지식산업센터 '디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리'다. 경기도 안양시 평촌권역 옛 안양LG연구소 부지에 들어서는 이 단지는 교통망의 심장부, 기업들의 물류 효율성을 극대화하는 데 최적화된 조건을 갖췄다.

실제 과천대로, 경수대로 등 주요 간선도로와의 직결성은 물론, 수도권 제1순환고속도로 평촌IC와 제2경인고속도로 진입이 용이하여 서울 강남권을 비롯한 수도권 전역으로의 압도적인 접근성을 자랑한다. 도보권에 있는 금정역은 지하철 1, 4호선이 지나며 향후 GTX-C노선(예정)과 동탄~인덕원선 호계역(예정)까지 연결될 경우 수도권 전역을 아우르는 쿼드러플 역세권(예정)의 위상을 확보하게 된다.

설계 측면에서도 기업 운영 효율성을 극대화할 수 있는 요소들이 돋보인다. 지식산업센터 '디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리'는 국내 대표 건설사인 DL건설(시공)과 KT&G(케이티앤지)를 통해 지하 4층~지상 최고 18층, 연면적 9만9,168㎡ 규모로 공급된다. 주차대수 총 838대이며 최고 5.7m의 층고 설계(일부)와 드라이브인 시스템(일부), 가변형 호실 설계를 적용해 물류 이동과 작업 효율성을 높이는 데 주력했다.

여기에 분양가 역시 합리적으로 책정됐다. 급등한 공사비용으로 분양가 인상이 불가피한 현재의 시장 상황에도 불구, 3.3㎡당 평균 800만원대부터 책정돼 있다. 여기에 계약금 무이자 대출, 계약축하금, 잔금지원 등 다양한 금융 혜택이 선착순으로 제공된다.

결국 지식산업센터 '디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리'는 물류비 절감을 넘어 기업 운영비를 줄이고자 하는 기업들에게 최적의 선택지다. 사옥 마련, 이전, 확장 등을 고려하는 기업이라면 교통망, 설계, 가격, 혜택까지 모두 갖춘 이 단지를 눈여겨볼 필요가 있다.

'디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리'의 자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인해 볼 수 있다. 경기 안양시 동안구 호계동 LS타워 건너편에 있는 호계 데시앙플렉스에서 사전 방문 예약제로 운영 중인 분양홍보관을 방문해 자세한 상담도 가능하다.





