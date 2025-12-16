본문 바로가기
한솔제지, 우유팩 재활용 펄프로 업계 최초 GR 인증 획득

이서희기자

입력2025.12.16 10:17

우유팩 재활용률 향상에 기여

한솔제지가 우유팩을 재활용해 생산한 펄프 제품으로 산업통상부 국가기술표준원(KATS)의 GR(Good Recycled) 인증을 획득했다고 16일 밝혔다.

한솔제지, 우유팩 재활용 펄프로 업계 최초 GR 인증 획득
이번에 인증받은 재생펄프는 시중에서 사용 후 폐기되는 우유팩을 질량 기준 50% 이상 투입해 종이의 주원료인 펄프로 재활용한 제품이다. 한국포장재재활용사업공제조합에 따르면 일반 우유팩은 2023년 기준 재활용률이 22.8%에 불과하다. 한솔제지의 우유팩 재활용 펄프는 우유팩 재활용률 향상에 기여하고 다양한 종이 제품 생산의 고품질의 원료로 활용이 가능하다는 점을 인정받았다.


일반 종이 제품이 아닌 재활용 원료에 대해 GR 인증을 획득한 것은 제지업계에서 한솔제지가 처음이다. 이번 인증으로 한솔제지는 자원순환 체계에 기여하는 친환경 원료 생산능력을 공식적으로 인정받게 됐다.

GR인증은 1997년 도입된 정부 제도로 재활용 제품의 품질·안정성·환경성 등을 종합적으로 평가해 우수한 재활용 제품에 부여된다.


한솔제지 관계자는 "이번 GR 인증 획득은 한솔제지의 친환경 기술 역량과 ESG 경영 의지가 대외적으로 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "생활과 밀접한 종이 제품의 핵심 원료로써 공급망 안정과 자원순환 확대에 지속해서 기여할 것"이라고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
