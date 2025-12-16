산불 나기 전에, 사고 나기 전에…정부의 국민안전 대응 바뀐다

조기예측·신속대응 R&D 전략 공개, 10대 기반기술 제시

과학기술정보통신부가 산불·재난·범죄 등 국민안전 위협에 조기 예측과 신속 대응 체계를 구축하기 위한 연구개발(R&D) 전략을 내놓고, 이를 뒷받침할 10대 국민안전 기반기술을 공개했다.

과기정통부는 16일 서울 KT&G 상상플래닛에서 '국민안전 긴급대응(ASAP) 챌린지'를 열고, 그간 추진해 온 국민안전 대응 연구개발 성과를 공유하는 한편 향후 추진 방향에 대한 의견을 수렴했다고 밝혔다. ASAP는 'Annual Safety Alert Program'의 약자로, 재난·범죄·고령화 등 국민의 생명과 안전을 위협하는 사회문제에 과학기술로 가능한 한 빠르게 대응하겠다는 취지를 담고 있다.

행사 포스터. 과기정통부 제공 AD 원본보기 아이콘

TRL 높은 성과 선별 공개…현장 활용 가능성 점검

이날 행사에서는 최근 종료된 국민안전 대응 연구개발 과제 가운데 기술성숙도(TRL)가 높은 시제품들이 선별돼 공개됐다. 과기정통부는 연구성과를 단순히 소개하는 데 그치지 않고, 연구자 발표와 함께 민간 공익재단·벤처캐피털(VC) 등의 컨설팅을 연계해 제품화와 현장 적용 가능성을 점검했다.

전시된 주요 성과로는 핵융합연의 플라즈마 자원화 기술, 한국과학기술연구원(KIST)의 접이식 방검 방패, 한국전자통신연구원의 테라헤르츠(THz) 은닉물 탐지 장비, 서울대의 아프리카돼지열병 감시·예찰 기술, 시각장애인용 스마트 케인, 보이는 112시스템 등이 포함됐다. 과기정통부는 이러한 과정을 통해 연구개발 성과의 실제 활용성과 후속 사업화 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대했다.

국민안전 대응 R&D 전략·10대 기반기술 공개

과기정통부는 이어 '국민안전 대응 R&D 추진전략(안)'을 제시하고, 국민 중심의 체계적인 국민안전 대응 연구개발 추진 방향을 공개했다. 전략은 산발적으로 추진되던 국민안전 R&D 사업을 정비해 관리 효율을 높이는 한편, 국민이 체감할 수 있는 성과를 확대하는 데 초점을 맞췄다.

구체적으로는 ▲국민안전 R&D 사업 통합 ▲국민참여형 R&D 플랫폼 도입 ▲전담 전문조직 신설을 통해 관리 효율화를 추진하고, ▲부처·지자체 협업 강화 ▲민간 참여 촉진 ▲연구개발 이후 단계까지 연계하는 후속지원 체계화를 통해 현장 확산을 강화한다는 구상이다.

이와 함께 재난과 범죄에 대한 조기 예측과 신속 대응을 위해 공통적으로 활용 가능한 '10대 국민안전 기반기술(안)'도 소개됐다. 건설·산업안전 및 재난재해 조기 예측을 비롯해 미세음향·유해가스 센싱, 양자센서, 생체 인터페이싱, CCTV 분석, 대형 드론, 산불 불머리 탐지, 에너지 하베스팅, 방사능 오염 탐지·흡착 기술 등이 포함됐다.

해당 기술들은 과기정통부의 2026년도 업무보고에 반영된 과제로, 향후 추가적인 전문가 논의와 의견 수렴을 거쳐 내년 3월까지 최종 확정될 예정이다.

구혁채 과기정통부 1차관은 "국민의 생명과 안전과 직결되는 문제를 해결하는 데 과학기술의 역할이 매우 중요하다"며 "앞으로는 민간과의 협업을 강화해 연구성과의 현장 확산을 촉진하고, 선제적인 기반 기술 개발을 통해 국민안전을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>