경찰, '고객 개인정보 유출' 쿠팡 6차 압수수색 종료

변선진기자

입력2025.12.15 22:51

경찰이 대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡에 대한 6차 압수수색을 마쳤다.

서울경찰청 사이버수사대는 15일 오후 9시께 서울 송파구 쿠팡 본사 사무실에 대한 압수수색을 집행 중지했다고 밝혔다. 이날 압수수색은 수사관 11명을 동원해 오전 9시30분부터 11시간30분간 진행됐다.


경찰은 14일 하루를 제외하고 지난 9일부터 매일 압수수색을 이어가고 있다.

쿠팡의 원본 데이터 규모가 방대한 데다 압수수색이 클라우드가 아닌 쿠팡 내부의 대용량 서버에 직접 접속해 데이터를 확인·다운로드하는 방식으로 이뤄지면서 증거 확보에 상당한 시간이 소요되는 것으로 보인다.


경찰은 확보한 자료를 분석해 개인정보 유출 용의자인 중국 국적 전직 직원의 행방을 쫓는 한편 쿠팡 측의 개인정보 관리상 위법 여부도 함께 들여다볼 예정이다.


경찰은 다음 날 중으로 쿠팡에 대한 압수수색을 마무리할 것으로 보고 있다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
