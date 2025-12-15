육군 8기동사단, 의정부·양주 등 4개 시서 대침투종합훈련 진행

제8기동사단, 16일~17일 경기 북부

의정부·양주·동두천·포천시 일대 진행

군 병력·차량 이동 주민 이해·협조 당부

육군 제8기동사단은 오는 16일부터 17일까지 경기도 의정부·양주·동두천·포천시 일대에서 '2025년 대침투종합훈련'을 실시한다.

육군 8기동사단 장병들이 훈련에 참가하고 있다. 8기동사단 제공

이번 훈련은 적의 다양한 위협 양상을 상정하여 실전적인 실병기동훈련으로 진행되며, 작전지역 내 국가중요시설과 다중이용시설 등 주요시설에 대한 민·관·군·경이 연계한 통합방위태세 확립에 중점을 두고 진행된다.

사단은 훈련기간 동안 다수의 군 병력과 차량 이동으로 일부 지역에서 교통체증 등의 불편이 발생할 수 있음에 대한 지역주민들의 너그러운 양해와 적극적인 협조를 당부했다.

육군 8기동사단 K21장갑차가 기동하고 있다. 8기동사단 제공 원본보기 아이콘

한편 사단은 훈련기간 동안 주민 불편을 최소화하기 위해 별도의 안전통제팀과 주민불편 신고센터를 운영할 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



