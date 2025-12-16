종근당건강 ‘아임비타 멀티비타민 이뮨샷’, 누적 판매 5천만 병 넘어

종근당건강 제공 AD 원본보기 아이콘

종근당건강 프리미엄 비타민 브랜드 '아임비타'의 대표 제품인 '아임비타 멀티비타민 이뮨샷'이 누적 판매량 5천만 병을 돌파했다.

'아임비타 멀티비타민 이뮨샷'은 액상과 정제를 결합한 이중 제형 비타민으로, 하루 한 병 섭취만으로 총 18종의 필수 영양소를 간편하게 에너지 보충할 수 있는 것이 특징이다.

특히 비타민 B군이 1일 영양성분기준치 대비 최대 4,000% 고함량으로 설계되어, 에너지 충전과 활력 증진이 필요한 소비자들에게 적합하다.

원료의 신뢰도 역시 제품 경쟁력을 높인 요소다. 아임비타 이뮨샷은 유럽 DSM사의 프리미엄 원료만을 100% 사용하여 제품에 대한 소비자의 신뢰와 만족도를 높이는 데 기여하고 있다.

실제 브랜드에 대한 시장 반응도 긍정적이다. 아임비타는 2024년과 2025년, 2년 연속으로 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 '한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 비타민 부문 1위에 선정되며, 제품력과 브랜드 신뢰도에서 모두 우위를 입증했다.

종근당건강 관계자는 "아임비타는 앞으로도 소비자들의 건강한 일상을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





