본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

종근당건강 ‘아임비타 멀티비타민 이뮨샷’, 누적 판매 5천만 병 넘어

정진기자

입력2025.12.16 09:10

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
종근당건강 제공

종근당건강 제공

AD
원본보기 아이콘

종근당건강 프리미엄 비타민 브랜드 '아임비타'의 대표 제품인 '아임비타 멀티비타민 이뮨샷'이 누적 판매량 5천만 병을 돌파했다.


'아임비타 멀티비타민 이뮨샷'은 액상과 정제를 결합한 이중 제형 비타민으로, 하루 한 병 섭취만으로 총 18종의 필수 영양소를 간편하게 에너지 보충할 수 있는 것이 특징이다.

특히 비타민 B군이 1일 영양성분기준치 대비 최대 4,000% 고함량으로 설계되어, 에너지 충전과 활력 증진이 필요한 소비자들에게 적합하다.


원료의 신뢰도 역시 제품 경쟁력을 높인 요소다. 아임비타 이뮨샷은 유럽 DSM사의 프리미엄 원료만을 100% 사용하여 제품에 대한 소비자의 신뢰와 만족도를 높이는 데 기여하고 있다.


실제 브랜드에 대한 시장 반응도 긍정적이다. 아임비타는 2024년과 2025년, 2년 연속으로 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 '한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 비타민 부문 1위에 선정되며, 제품력과 브랜드 신뢰도에서 모두 우위를 입증했다.

종근당건강 관계자는 "아임비타는 앞으로도 소비자들의 건강한 일상을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

"일본 여행 어쩌나" 전기 끊기고 항공편 대규모 결항…日 홋카이도 폭설 '비상'

"해리포터 투명망토처럼" KAIST, 차세대 '클로킹' 원천기술 개발

"내가 미스 핀란드다" 정치인들 눈찢기 인증…"인종차별 아니라고?" 뭇매

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

"케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"

새로운 이슈 보기