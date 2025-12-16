본문 바로가기
“주말 나들이도 가볍게”…더피플라이프, 쏘카 최대 60% 할인 혜택 쏜다

정진기자

입력2025.12.16 09:00

더피플라이프 회원이라면 누구나 쏘카 주중 60%·주말 40% 할인
여행·출장 등 이동 편의성 증대…라이프스타일 맞춤형 멤버십 서비스 선사

더피플라이프 회원이라면 앞으로 쏘카를 이용해 더욱 합리적인 가격으로 여행과 일상을 즐길 수 있게 된다.


토탈 라이프케어 서비스 기업 더피플라이프는 모빌리티 플랫폼 쏘카와 제휴를 맺고, 회원들에게 파격적인 쏘카 이용 혜택을 제공한다고 밝혔다.

이번 혜택의 핵심은 회원의 라이프스타일에 맞춘 실질적인 '비용 절감'이다. 더피플라이프 회원은 연간 총 10장의 할인 쿠폰을 지급받으며, 이를 통해 주중에는 60%, 주말에는 40% 할인된 가격으로 쏘카 차량을 대여할 수 있다.


이는 최근 증가하는 여행 및 레저 수요를 반영한 것으로, 회원들은 쏘카의 비대면 대여 서비스를 통해 전국 어디서나 편리하게 차량을 이용할 수 있게 됐다.


더피플라이프 차성곤 대표는 "회원들이 장례나 웨딩 등 특별한 행사뿐만 아니라, 일상 속 이동이 필요한 모든 순간에도 더피플라이프의 혜택을 누리길 바라는 마음으로 이번 제휴를 기획했다"고 설명했다.

제휴 혜택 이용 방법에 대한 자세한 내용은 더피플라이프 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
