겹호재에 날개 단 신재생에너지 업종...기회를 더 크게 살리려면?

국내외 정책 호재와 미국 내 전력난 심화가 맞물리면서 신재생에너지 관련 종목이 강한 반등세를 보이고 있다. 최근 한 달간 주요 신재생 관련 종목들이 시장 평균을 상회하며 투자자 관심이 집중됐다.

정부와 정책기관이 신재생에너지 확대 계획을 발표하고, 미국 내 전력 수요 증가와 전기요금 상승이 맞물리면서 관련 업종은 내년에도 상승 모멘텀을 이어갈 가능성이 높다는 전망이 나온다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

삼성에피스홀딩스 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | 코스피 증권정보 현재가 723,000 전일대비 14,000 등락률 +1.97% 거래량 768,917 전일가 709,000 2025.12.16 11:11 기준 관련기사 안정적 이익 기반 배당주에 주목할 때...투자금 넉넉하게 준비하려면투자금 넉넉해야 수익도 ‘껑충’...4배 주식자금을 연 4%대 금리로삼성바이오에피스, 올해 '조직 문화 우수' 수상·인증 7건 전 종목 시세 보기 close , 삼표시멘트 삼표시멘트 038500 | 코스닥 증권정보 현재가 4,710 전일대비 680 등락률 -12.62% 거래량 9,198,867 전일가 5,390 2025.12.16 11:11 기준 관련기사 [특징주]'주택공급 확대방안' 발표에 시멘트주 강세 [특징주]세종 행정수도 논의 재점화…삼표시멘트 10%↑[특징주]강동씨앤엘·삼표시멘트 등 시멘트 관련株 강세↑ 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 426,500 전일대비 9,500 등락률 -2.18% 거래량 187,987 전일가 436,000 2025.12.16 11:11 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려개인vs외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐정책 훈풍에 로봇업종 강세…연말·연초까지 모멘텀 이어진다 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 9,000 등락률 -3.74% 거래량 903,420 전일가 240,500 2025.12.16 11:11 기준 관련기사 검역정보시스템-네이버출입증 연계로 '입국심사' 간소화똑같은 종목 사도 수익이 다르네...4배 투자금을 연 4%대 금리로같은 기회를 더 크게? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 부담 없이 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,300 전일대비 4,000 등락률 -3.53% 거래량 683,058 전일가 113,300 2025.12.16 11:11 기준 관련기사 기회를 더 크게 살리고 싶다면? 4배 투자금이 정답!한화오션, 하청에도 원청과 같은 성과급 준다"KDDX 혼선에 생존권 흔들"…HD현대重 노조, 정부·방사청에 반발 전 종목 시세 보기 close

