본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

완도서 외국인 노동자 2명 복어 중독… 중환자실서 사투

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.15 10:10

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

라오스 국적 20대, 복어 먹고 의식 잃어
언어 장벽에 섭취 경위 파악 난항
소방당국 "중독 가능성 조사 중"

전남 완도에서 외국인 노동자 2명이 복어를 섭취한 뒤 중독 증상을 보여 병원으로 옮겨졌다.


15일 완도소방본부에 따르면 전날 오후 11시 14분쯤 전남 완도군 생일면의 한 마을에서 "외국인 노동자 2명이 의식을 잃었다"는 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 119구급대는 라오스 국적의 20대 노동자 A씨와 B씨를 발견해 인근 병원으로 긴급 이송했다.

완도서 외국인 노동자 2명 복어 중독… 중환자실서 사투
AD
원본보기 아이콘

A씨는 발견 당시 의식이 없는 상태였으며, B씨는 호흡이 불규칙한 상태였던 것으로 전해졌다. 두 사람 모두 목포의 한 병원으로 옮겨졌고, 현재 중환자실에서 치료받는 것으로 알려졌다.

소방 당국에 따르면 이들은 같은 날 오후 5시쯤 저녁 식사를 하던 중, 두 사람 중 한 명이 직접 요리한 복어를 함께 섭취한 것으로 추정된다. 다만 복어의 정확한 종류와 입수 경로, 섭취한 부위 등은 아직 확인되지 않았다.


이번 사고는 소방서에 먼저 신고가 접수돼 경찰에는 아직 정식 신고가 이뤄지지 않은 상태다. 당국은 언어 장벽으로 인해 정확한 사고 경위 파악에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.


소방서 관계자는 "언어 장벽으로 인해 안전 정보에 대한 접근이 제한됐을 가능성이 있다"며 "이들이 복어 중독 증상을 보인 것으로 보고 정확한 섭취 경위를 조사하고 있다"고 말했다.

복어는 특정 부위에 치명적인 독성을 지닌 테트로도톡신이 함유돼 있어, 자격을 갖춘 전문 조리사가 아닌 경우 조리가 법으로 금지돼 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응' "화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

SK하이닉스·삼성전자 제치고 '입사하고 싶은 기업 1위' 꼽힌 회사

칫솔 잘못 놔뒀다간 세균 득실…전문가 콕 집은 '이곳'

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

칠레 대통령에 '강성우파' 카스트 당선…4년 만에 우파 재집권

새로운 이슈 보기