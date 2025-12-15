부산국제금융진흥원, 임직원·시민 성원에 보답하는 앙코르 특별공연 개최

부산국제금융진흥원(원장 이명호)이 12월 22일 'BFC 음악회' 연말 특별 공연을 마련했다고 밝혔다.

이번 특별공연은 지난 11월 20일 열렸던 합창 공연을 관람했던 BIFC 입주기관 임직원과 시민들이 추가 공연을 적극적으로 요청함에 따라 이루어지게 된 앙코르 공연이다.

연말 분위기를 반영하여 크리스마스 캐럴을 포함한 다채로운 장르 중심으로 편성되었으며, 부산시립합창단 20인의 아름다운 목소리로 진행될 예정이다.

22일 공연에는 'Felis Navidad', 'White Christmas', '크리스마스에는 축복을' 등 연말 대표 캐럴과 'Must Have', 'Love Song (여성중창)', 'Il Mondo (남성 4중창)' 등 대중에게 익숙한 곡을 선정하였다.

부산국제금융진흥원이 진행하는 'BFC 음악회'는 금년 11월부터 내년 1월까지 3개월 동안 총 16회, 회당 약 30분간 진행된다.

또한, 본 음악회를 BIFC 입주 임직원들의 정주 여건 개선 및 문화적 수요 해소를 위한 전략으로 추진 중이며, 문화와 예술의 접목을 통한 부산의 글로벌 도시 브랜딩 및 금융중심지 경쟁력 제고를 기대하고 있다.





