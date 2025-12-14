KB국민은행, 대학생활 플랫폼 ‘에브리타임’과 제휴

지난 12일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에서 김한이 비누랩스 주식회사 대표(오른쪽)와 이환주 KB국민은행장(왼쪽)이 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공 AD 원본보기 아이콘

KB국민은행이 국내 대표 대학 생활 플랫폼 '에브리타임'을 운영하는 비누랩스 주식회사와 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

'에브리타임'은 강의 시간표 작성, 강의평 확인 등 대학 생활 전반에 유용한 기능을 제공하는 대학 생활 플랫폼이다. 누적 가입자 785만명, 월간 활성 사용자 수(MAU) 290만명을 보유하고 있으며, 전국 377개 대학 캠퍼스와 제휴해 '대학생 필수 앱'으로 자리 잡았다.

이번 협약을 통해 두 회사는 ▲대학생을 위한 제휴상품 및 서비스 출시 ▲금융·비금융 제휴 콘텐츠 기획 및 마케팅 ▲캠퍼스 생활 편의 향상을 위한 플랫폼 협력 사업 등을 진행할 예정이다.

첫 협업 사례로는 내년 신학기에 맞춰 에브리타임 앱과 연결된 Z세대(1990년대 중반~2010년대 초반 출생) 전문 커머스 플랫폼 '에브리유니즈' 내 계좌 간편결제 서비스를 선보일 계획이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 협약으로 대학생들이 일상적인 캠퍼스 생활에서 자연스럽게 금융을 접할 수 있길 바란다"며 "앞으로도 대학생의 생활 편의를 높이는 맞춤형 서비스를 지속해서 제공해 나가겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



