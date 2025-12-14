본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

SK에코플랜트, C.O.R.E 프로그램 1000명 이수…AI 경쟁력 강화

이정윤기자

입력2025.12.14 19:08

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
SK에코플랜트, C.O.R.E 프로그램 1000명 이수…AI 경쟁력 강화
AD
원본보기 아이콘

SK에코플랜트는 구성원 인공지능(AI)·디지털 전환(DT) 역량 강화를 위한 'C.O.R.E 교육 프로그램' 운영, 4개월 만에 1000명이 이수를 완료했다고 14일 밝혔다.


C.O.R.E 교육 프로그램은 SK에코플랜트가 올해 3월 시작한 구성원 역량 강화 프로그램이다. Change mindset(변화에 대한 열린 사고), Open to AI·OI(AI·운영개선에 대한 이해), Ready to be great(탁월함 지향), Encourage synergy(시너지 기반 협업 강화) 등 4가지 역량의 앞 글자를 따 만들었다.

C.O.R.E' 교육 프로그램은 SK그룹의 교육 플랫폼 마이써니를 통해 진행된다. SK그룹의 경영관리시스템에 대한 이해는 물론 AI 활용 능력 증대 및 OI에 대한 이해도 테마별 프로그램에 포함돼 있다.


SK에코플랜트는 핵심 비즈니스모델 중 하나인 반도체 종합 서비스 역량 강화를 위한 전문 교육 과정도 추진하고 있다. 2022년부터 성균관대와 산학협력으로 운영 중인 '하이테크솔루션학과 석사 과정'이 대표적이다.


SK에코플랜트 관계자는 "단순한 교육을 넘어 구성원 모두가 변화를 주도하고 혁신을 실현할 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않고 있다"며 "앞으로도 지속 가능한 비즈니스 모델 정착과 기업가치 제고에 기여하는 미래형 역량 강화에 집중해 나갈 것"이라고 밝혔다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사 이모' 출국 금지해야"…법무부 "원칙·절차 따라 진행"

로봇 인플루언서 때린 사람 인플루언서…100만 달러 손배소 피소

'지드래곤 콘서트' 암표 거래 시도한 중국인들 적발

'잘나가는' 조미김, 날개도 달까…美 수출관세 면제

숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력

만원 열차 바닥에 앉은 英 공주…소탈한 모습에 '깜짝'

"日 대지진 발생 시 20만명 사망 추정"…여행갈 때 '이것' 챙겨야

새로운 이슈 보기