조성대 남양주시의장 "중첩규제 고통 심각…한강법 폐지에 전력"

남양주시의회, 한강지키기 운동 남양주지역본부 2025년 정기총회 참석

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 12일 화도읍 라이더카페더블유에서 열린 (사)한강지키기운동 남양주지역본부 2025년도 정기총회에 참석해 올 한 해북한강 정화활동에 애쓴 회원들을 격려했다.

조성대 남양주시의회 의장이 12일 화도읍 라이더카페더블유에서 열린 (사)한강지키기운동 남양주지역본부 2025년도 정기총회에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사는 정기총회, 개회 및 내빈소개, 축사 및 표창장 수여, 2025년 활동영상 시청 및 축하공연 순으로 진행됐으며, 조성대 남양주시의회 의장과 이상기 의원, 박윤옥 의원, 전혜연 의원 및 주광덕 시장, 국회의원, 한강지키기운동 남양주지역본부 남궁완 대표 및 회원 등 80여명이 참석해 자리를 빛냈다.

행사에서는 2025년 활동 현황 보고와 정관개정 및 조직개편, 2026년도 활동 계획 등이 주요 안건으로 다뤄졌으며, 그밖에 한강 생태계 보전과 수질개선을 위한 다양한 논의가 이뤄졌다.

조성대 의장은 축사를 통해 "2600만 수도권 주민들이 마시는 물을 깨끗하게 지키기 위해 올 한 해 한강 정화 활동에 애써주신 회원들께 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "올해는 상수원보호구역을 지정한 지 50년이 되는 해이며, 중첩규제로 인한 지가손실액만 217조원으로 해마다 9.8조원에 달하는 손실이 발생하고 있어 많은 주민이 재산권 피해 등에 따른 큰 고통을 겪고 있다"며 안타까움을 표했다.

끝으로 "앞으로도 우리 남양주시의회는 한강법 폐지를 위해 전력을 다할 것이며, 규제의 불합리성을 널리 알리고 남양주시민의 재산권과 행복추구권을 되찾는 데 다 함께 힘을 모아달라"고 당부했다.

한편, (사)한강지키기운동 남양주지역본부는 한강과 하천의 깨끗한 수질과 생태계 보존을 위해 정기적으로 하천 및 수변 정화 활동을 적극 펼치며, 취약계층을 위한 사회공헌 활동도 이어가고 있는 대표적인 지역 환경단체다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



