혁신당 '내란 사과' 선물에 국힘 '배'로 응수…신경전 벌여

한예주기자

입력2025.12.12 18:46

조국혁신당에 '배 선물 세트' 보내

제1야당인 국민의힘과 친여 성향의 조국혁신당이 사과와 배 선물세트를 통해 뼈있는 메시지를 교환하며 신경전을 벌였다.


국민의힘 사무처 노동조합은 12일 조국혁신당에 '배 선물 세트'를 보냈다.

국민의힘 사무처 노동조합이 조국혁신당에 보낸 배 선물세트. 국민의힘 사무처 노동조합

조국혁신당이 지난 9일 사과 선물 세트를 보내며 동봉한 카드에 '내란 사과, 극우 절연! 용기를 기대한다'고 한 것에 대응해 배를 선물한 것이다. 당시 국민의힘은 사과를 반송했다.


국민의힘 사무처 노조는 이날 보도자료를 통해 배 선물 세트에 대해 "입시 비리, 내로남불, 성 비위 문제 등 혁신당과 관련된 고질적인 사안은 '두 배' 이상의 속도를 내서 잘 알아서 처리하길 바란다"고 말했다.


이에 혁신당은 국민의힘이 반송한 사과 및 배 선물 세트와 관련, "국민의힘 위헌 정당'의 명복을 비는 데 사용했다"며 "내란의 완전한 청산이라는 국민의 뜻을 되새기며, 그 뜻을 실천하기 위한 노력을 끝까지 다하겠다"고 응수했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
