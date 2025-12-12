서귀포 남쪽 해상서 상선 선원 5명 추락…해경 전원구조(종합)

5시52분께 전원 구조 완료…전원 외국인

서귀포 남쪽 해상을 지나던 상선에서 승선원들이 바다에 빠지는 사고가 발생해 해경이 긴급 출동, 전원 구조했다.

서귀포해양경찰서에 따르면 12일 오후 4시47분깨 서귀포항 남쪽 약 33㎞ 해상에서 상선 A호(8580t, 승선원 10명)에서 승선원 5명이 해상으로 추락했다는 신고가 접수됐다.

해경은 신고 접수 직후 경비함정 5척과 연안구조정 2척, 헬기 등을 사고 해역으로 급파하고, 인근의 선박에 구조협조 요청을 했다고 밝혔다.

구조된 상선 선원들. 서귀포해양경찰서

오후 5시35분께 사고해역에 도착한 해경 헬기는 구명벌에 타고 있던 선원 5명을 호이스트(승강 장치)를 이용해 차례로 구조하기 시작했고, 오후 5시52분께 전원 구조 완료했다. 구조된 선원들은 모두 외국인이며, 건강에는 큰 이상이 없는 것으로 알려졌으며, 제주시의 한 병원으로 이송되고 있다.

해경은 선원들의 해상 추락 원인 등을 조사하고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



