日금리, 30년만에 최고 수준 되나…일본은행, 내주 인상 전망

닛케이 "정책위원 9명 중 과반 찬성…정부내서도 용인론 확산"

일본 중앙은행인 일본은행이 내주 열리는 금융정책결정회의에서 기준금리를 인상하는 방향으로 최종 조율에 들어갔다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 12일 보도했다.

보도에 따르면 일본은행은 오는 18∼19일 회의에서 0.5% 정도인 기준금리를 0.25%포인트 올릴 것이 유력시된다. 일본 기준금리가 0.75%로 인상되면 1995년 9월 이후 30년 만에 최고치가 된다고 닛케이가 전했다.

우에다 가즈오 일본은행 총재. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

신문은 정책위원 9명 중 절반 이상이 기준금리 인상을 지지하고 있으며 명확히 반대 의사를 표명한 위원이 없다고 했다. 기준금리 인상안은 과반이 찬성하면 가결된다.

일본은행은 지난해 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 지난해 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 0.25% 정도로, 올해 1월에는 0.5% 정도로 각각 올렸다.

우에다 가즈오 일본은행 총재는 실질금리가 여전히 낮은 상태인 점을 고려해 기준금리를 추가로 올리겠다고 시사해 왔으나, 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 등을 고려해 3월 회의부터 6차례 연속 금리를 동결했다.

하지만 일본은행 내에서는 트럼프 행정부 관세 정책이 경기와 물가에 끼치는 영향이 예상보다 크지 않다는 견해가 퍼지고 있고, '책임 있는 적극 재정'을 내세운 다카이치 사나에 정권 내에서도 금리 인상 용인론이 확산하는 것으로 알려졌다.

아울러 엔/달러 환율이 155엔대를 기록하는 등 엔화 약세가 이어지고 있는 것도 일본은행이 금리 인상에 나설 것이라는 관측에 힘을 싣고 있다. 엔화 약세는 미국과 일본 간 금리 차가 크면 더 뚜렷하게 나타나는 것으로 알려졌다.

닛케이는 일본은행이 금리를 올릴 경우 증시 급락과 갑작스러운 엔화 강세 등 금융시장에 혼란이 생길 가능성을 점검한 뒤 최종적으로 인상 여부를 판단할 것이라고 관측했다.

금융시장에서는 이날 오후 기준으로 일본은행이 기준금리를 올릴 가능성을 90% 이상으로 보고 있다고 신문이 전했다.

우에다 총재는 지난 1일 강연에서 "(금리) 인상 여부에 대해 적절히 판단하고자 한다"며 "정책금리를 올린다고 해도 완화적 금융환경의 조정이며 경기에 브레이크를 거는 것은 아니다"라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



