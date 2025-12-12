본문 바로가기
울릉군, 올해 제3회 추가경정예산 2675억원… ‘섬의 내일’에 예산 숨 불어넣다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.12 18:03

섬의 시간은 다시 움직인다. 울릉도에 숨을 불어넣었다.


경북 울릉군(군수 남한권)은 12일, 2025년도 제3회 추가경정예산이 제290회 울릉군의회 정례회에서 원안대로 심의·의결됐다.

이번 예산은 총 2675억원의 규모로 일반회계 2629억원, 특별회계 46억원으로 편성했으며 이는 제2회 추가경정예산보다 9억원 증가한 규모이다.


분야별 규모는 농림해양수산 314억원(11.7%), 국토·지역개발 311억원(11.6%), 사회복지 254억원(9.5%), 환경 252억원(9.4%), 문화·관광 249억원(9.3%) 순이다.


이번 추가경정예산편성을 통해 연내 집행불가사업과 예산 잔액 등을 점검해 불용액·이월액 최소화와 현안사업의 안정적인 마무리에 초점을 두었다.

주요 사업으로 △다목적 제설차 구입 5억원 △평리마을 진입도로확장공사 5억원 △청소년학습공간구축 4.3억원 등이다.


남한권 군수는 "불필요한 예산은 삭감하고 예산 지원이 필요한 분야에 재정을 투입해, 건전하고 효율적인 예산을 편성했다"고 말했다.

울릉군청.

울릉군청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
