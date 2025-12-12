본문 바로가기
서귀포 남쪽 해상서 상선 선원 5명 추락…해경 구조 나서

한예주기자

입력2025.12.12 17:51

언론사 홈 구독
약 33㎞ 해상서 5명 추락

서귀포 남서쪽 해상을 지나던 상선에서 승선원이 바다에 빠지는 사고가 발생해 해경이 구조에 나섰다.


서귀포해양경찰서에 따르면 12일 오후 4시47분깨 서귀포항 남서쪽 약 33㎞ 해상에서 상선 A호(8580t, 승선원 10명)에서 승선원 5명이 해상으로 추락했다는 신고가 접수됐다.

해경은 신고 접수 직후 경비함정 5척과 연안구조정 2척, 헬기 등을 사고 해역으로 급파하고, 인근의 선박에 구조협조요청을 했다고 밝혔다. 해경은 해군 함정 1척과 남해어업관리단 선박 1척도 구조 지원에 나섰다고 전했다.


사고 해역의 현재 기상은 북동풍이 10∼14ｍ로 불고, 2ｍ 안팎의 파도가 일고 있다.


해경은 선원들의 해상 추락 원인을 조사하고 있다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
