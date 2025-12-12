본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"해누리호 힘찬 출발" 전남 수산계고 실습선 '취항'

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.12 17:24

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3천톤급 공동실습선…노후 실습선 한계 해소
전남도교육청 "미래 해양·수산 인재양성 시동"

전남도교육청이 노후 실습선을 대체할 최신예 공동실습선 '해누리호'의 취항과 함께 수산계 고교 학생들의 체계적인 승선 실습 지원에 본격적으로 나선다.


도교육청은 12일 오전 부산해양경찰서 부두에서 '수산계고교 공동실습선 해누리호 취항식'을 열고 본격적인 항해를 시작했다고 밝혔다.

"해누리호 힘찬 출발" 전남 수산계고 실습선 '취항'
AD
원본보기 아이콘

3,000t급 트롤선인 해누리호는 전남·경북·인천·경남·충남 등 5개 시도교육청과 교육부, 해양수산부가 공동으로 건조한 실습선이다. 취항과 동시에 기존 실습선 노후 문제를 해소하고, 실제 선박 수준의 최첨단 교육 환경을 제공할 수 있게 됐다.


이날 취항식에는 황성환 부교육감이 참석해 해양수산부 장관 등 내빈과 함께 테이프 커팅을 진행하며 안전 운항을 기원했다. 완도수산고와 도교육청 관계자들도 현장을 찾아 조타실과 기관실, 안전설비 등 학생들의 실습 공간을 직접 확인했다.


도교육청은 해누리호 취항으로 수산계 고교 학생들이 최신 항해 시스템을 기반으로 한 실무 중심 교육을 받게 되면서, 미래 해양·수산 인재 육성에 한층 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있다.

황성환 부교육감은 "해누리호는 전남 학생들이 더 넓은 바다로 나아가는 실질적 배움터가 될 것"이라며 "직업계고 학생들이 안전한 환경에서 전문 기술을 익히며 경쟁력을 갖춘 인재로 성장하도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세에 시골까지 불티난 日 중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기