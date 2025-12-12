[주말 날씨] 광주·전남, 흐림…비·눈은 14일 새벽 집중

13일 아침 -2~5도, 낮 10~13도…강수 예보는 없어

14일 새벽~오전 비·눈…전남북부내륙 1~3㎝ 가능

일부 수도권에 한파특보가 발효된 12일 서울 종로구 광화문네거리에서 두꺼운 외투를 입은 시민들이 횡단보도 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

주말 광주·전남은 대체로 흐린 가운데, 비·눈은 일요일 새벽부터 오전에 집중될 것으로 보인다. 일부 서부 지역은 저녁까지 이어지는 곳도 있겠다.

광주지방기상청에 따르면 13일은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받아 대체로 흐리겠다. 아침 최저기온은 -2~5도, 낮 최고기온은 10~13도로 예보됐다.

다음날인 14일은 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들며 흐린 가운데, 새벽부터 오전 사이 광주와 전남에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 광주와 전남 서부는 저녁까지 이어지는 곳도 있겠다.

이날 예상 적설은 전남 북부 내륙 1~3cm, 광주 1cm 안팎, 예상 강수량은 5mm 안팎이다. 아침 최저기온은 -1~5도, 낮 최고기온은 6~9도로 예상된다.

기상청 관계자는 "주말 비·눈이 내리는 지역에서는 도로가 얼어 빙판길이 나타날 수 있다"며 교통안전을 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



