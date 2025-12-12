본문 바로가기
KMI-코레일, 해운·철도 아우르는 국가 물류 혁신 맞손

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.12 16:51

북극항로 공동연구부터 철도-항만 복합물류 구축까지

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 한국철도공사(KORAIL, 사장 직무대행 정정래)와 해양수산 및 철도·물류 분야 연구개발 협력과 국가 물류체계 혁신을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 전했다.


두 기관은 이번 협약을 통해 지속 가능한 국가 물류 시스템을 구축하고 글로벌 물류 경쟁력을 높이기 위한 협력 관계를 강화한다. 해운과 철도를 연계한 새로운 물류 모델을 모색하고, 연구개발과 전략 사업을 공동으로 추진해 미래 물류체계 혁신을 위한 기반을 마련하는 것이 핵심 목표다.

협약에 따라 두 기관은 ▲북극항로를 활용한 신규 운송로 개척 및 활성화 공동 연구 ▲철도-항만 복합 물류망 구축 및 최적화를 위한 기술 교류 ▲연구 인력 교류·양성 등 인적자원 역량 강화 ▲국가·국제 R&D 과제 발굴 및 공동 참여 ▲학술행사 공동 개최 등 다방면에서 협력을 확대한다.


북극항로는 기존 물류 항로 대비 운항거리 단축과 경제적 이점이 커 주목받는 분야로, 이번 협력을 통해 한국형 북극항로 활용 전략 마련에 속도가 붙을 것으로 기대된다. 여기에 철도-항만 연계 모델 고도화까지 더해지면 국가 물류 인프라의 혁신적 업그레이드가 가능할 것이란 전망도 나온다.


조정희 KMI 원장은 "이번 협력은 미래형 국가 물류체계의 새로운 가능성을 여는 중요한 출발점"이라며 "두 기관이 함께 구축할 협력 플랫폼을 통해 국가 물류 혁신과 글로벌 경쟁력 제고에 실질적 성과를 만들어 가겠다"고 강조했다.

한국해양수산개발원.

한국해양수산개발원.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
