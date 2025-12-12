▲배호진씨 별세, 이종길(아시아경제 문화부 차장)씨 외조모상= 12일, 일산병원 장례식장 6분향소, 발인 15일 오전 8시, 031-900-0444
[부고]이종길(아시아경제 문화부 차장)씨 외조모상
2025년 12월 12일(금)
