황경노 전 포스코 2대 회장 별세

포스코 2대 회장을 지낸 황경노 전 회장(향년 96세)이 12일 별세했다.

황경노 전 포스코 회장 프로필 사진. 포스코 AD 원본보기 아이콘

황 전 회장은 포항제철소 창립멤버이자 초대 기획관리부장으로서 회사 경영관리 전반에 대한 기틀을 마련했다. 1972년 상무이사 승진 후 1977년 회사를 떠나 동부산업 회장, 제철엔지니어링 회장을 역임했고 1990년 다시 포항제철 상임고문으로 복귀해 부회장을 거쳐 1992년 제2대 회장으로 취임했다.

황 전 회장은 포항제철 창립 초기 자금 확보를 위해 정부와 국회를 여러 차례 설득했고, 철강공업육성법 제정에도 기여했다. 황 전 회장은 그 공을 인정받아 1973년 철탑산업훈장, 1986년 동탑산업훈장, 1992년 금탑산업훈장, 충무무공훈장, 화랑무공훈장 등을 받았다.

그의 경영철학은 '최소 비용으로 최고의 회사'와 '선공후사' 정신이었으며, 포스코의 성공을 국가 경제 기여와 후배들의 발전으로 연결하는 데 평생을 바쳤다.

고인의 장례는 포스코 회사장으로 치러질 예정이다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



