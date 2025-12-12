본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

황경노 전 포스코 2대 회장 별세

심성아기자

입력2025.12.12 16:40

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포스코 2대 회장을 지낸 황경노 전 회장(향년 96세)이 12일 별세했다.

황경노 전 포스코 회장 프로필 사진. 포스코

황경노 전 포스코 회장 프로필 사진. 포스코

AD
원본보기 아이콘

황 전 회장은 포항제철소 창립멤버이자 초대 기획관리부장으로서 회사 경영관리 전반에 대한 기틀을 마련했다. 1972년 상무이사 승진 후 1977년 회사를 떠나 동부산업 회장, 제철엔지니어링 회장을 역임했고 1990년 다시 포항제철 상임고문으로 복귀해 부회장을 거쳐 1992년 제2대 회장으로 취임했다.


황 전 회장은 포항제철 창립 초기 자금 확보를 위해 정부와 국회를 여러 차례 설득했고, 철강공업육성법 제정에도 기여했다. 황 전 회장은 그 공을 인정받아 1973년 철탑산업훈장, 1986년 동탑산업훈장, 1992년 금탑산업훈장, 충무무공훈장, 화랑무공훈장 등을 받았다.

그의 경영철학은 '최소 비용으로 최고의 회사'와 '선공후사' 정신이었으며, 포스코의 성공을 국가 경제 기여와 후배들의 발전으로 연결하는 데 평생을 바쳤다.


고인의 장례는 포스코 회사장으로 치러질 예정이다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세에 시골까지 불티난 日 중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기