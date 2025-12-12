본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

대구상의 군위군사무소 개소식…연 매출액 100억 이상 기업 13곳 가입

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.12 16:38

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구상공회의소(회장 박윤경)는 12일 오전 11시 30분 농협중앙회 군위군지부에서 '대구상공회의소 군위군사무소' 개소식을 개최하고 군위 지역 기업지원 활동에 나섰다.


이번 군위군사무소 개소는 군위군의 대구 편입 이후 변화한 행정·경제권에 선제적으로 대응하고 지역 기업의 현장 목소리에 밀착한 지원체계를 구축하며 군위 경제 활성화의 기반을 마련하기 위함이다.

대구상의 군위군사무소 개소식에 참석한 지역인사들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다.

대구상의 군위군사무소 개소식에 참석한 지역인사들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이날 개소식에는 박윤경 대구상공회의소 회장을 비롯해 홍성주 대구시 경제부시장, 김진열 대구시 군위군수, 이재화 대구시의회 부의장, 최규종 대구시 군위군의회 의장, 박창석 대구시의회 문화복지위원회 위원장, 박영철 농협중앙회 군위군지부장, 군위·효령 농공단지협의회 관계자, 이상길 대구상공회의소 상근부회장 등 지역 주요 기관장이 참석해 군위군사무소 출범을 축하하며 대구-군위 상생 협력에 대한 높은 기대감을 표했다.

박윤경 회장은 "군위군은 예로부터 삼국유사의 고장으로서 유서 깊은 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 곳이며, 경북 내륙 교통의 중심지로 중요한 역할을 해왔다"며 "군위군사무소는 기업 현장을 직접 찾아 목소리를 듣고, 기업 간 네트워크를 활성화하며, 어려움을 함께 해결하는 현장 중심의 사무소로 운영될 것"이라고 강조했다. 또한 "대구와 군위의 산업 협력을 더욱 확대하여 지역 기업의 성장과 군위 경제 발전에 실질적인 힘이 되겠다"고 밝혔다.


대구상공회의소는 이미 지난 4월 군위문화관광재단과 업무협약을 체결하고 군위 사유원 등 관광자원 홍보 협력 등 다양한 교류를 이어온 바 있다. 앞으로 이번 사무소 개소를 계기로 군위군 지역 기업과의 소통과 지원을 강화하고, 지역 산업의 성장 기반을 체계적으로 마련해 나갈 계획이다.


대구상의 군위군사무소는 군위군 군위읍 농협중앙회 군위지부 2층에 사무실을 두고 회원사는 연 매출액 100억원이 넘는 기업 13곳인 것으로 알려졌다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 [식품사막]② "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기