진도군민 리더대학 졸업…지역 인재 배출

진도 군민 리더대학 졸업식 기념사진. 진도군 제공

전남 진도군이 지역 문제 해결과 공동체 활성화를 이끌 핵심 인재를 배출하며 지역 주도형 인재 양성의 결실을 맺었다고 12일 밝혔다.

군은 지난 11일 진도향토문화회관에서 '2025년 진도 군민 리더대학' 졸업식을 개최하고, 6개월 교육과정을 마친 지역 주도 인재 30명에게 졸업장을 수여했다.

이날 졸업식에는 졸업생과 관계자 등 50여 명이 참석했으며, 교육과정을 성실히 이수한 수료자들을 격려하는 자리가 마련됐다.

'진도 군민 리더대학'은 지난해에 이어 두 번째로 운영된 교육과정으로 ▲지역문제 해결 역량 강화 ▲소통과 협업 기반의 공동체 활성화 ▲지역 미래 설계 ▲기획·토론·주도 역량 강화 등 실천 중심 교육으로 구성돼 참여자들의 호응을 얻었다.

졸업생 대표는 "이번 교육을 통해 지역을 바라보는 시야가 넓어졌고, 배운 내용을 현장에서 실천해 지역 변화에 앞장서겠다"고 소감을 밝혔다.

김희수 진도군수는 "6개월 동안 열정으로 과정을 완주한 졸업생 여러분께 축하를 전한다"며 "그동안 쌓은 역량을 바탕으로 지역의 변화를 이끄는 소중한 주체로 성장해 주길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자



