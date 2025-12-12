카카오뱅크, 정기예금 금리 최대 0.20%p 인상

자유적금 금리도 올려

인터넷전문은행 카카오뱅크가 오는 13일부터 정기예금과 자유적금 금리를 최대 0.20%포인트 인상한다.

12일 카카오뱅크에 따르면 정기예금 중 만기 24개월 이상 상품 금리는 연 2.40%에서 2.60%로 오른다. 3개월 이상∼6개월 미만 금리는 2.65%에서 2.75%로, 6개월 이상∼24개월 미만 금리는 2.85%에서 2.95%로 0.10%포인트씩 높아진다.

자유적금은 24개월 이상 상품이 2.40%에서 2.60%로, 12개월 이상∼24개월 미만은 3.05%에서 3.15%로 올린다.

카카오뱅크는 10월18일과 지난달 1일, 12일 세 차례 수신상품 금리를 올린 데 이어 한 달 만에 추가로 인상을 결정했다. 카카오뱅크는 "시장금리 상승에 따라 수신 상품 금리를 조정하게 됐다"고 설명했다.





부애리 기자



