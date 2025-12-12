본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

카카오뱅크, 정기예금 금리 최대 0.20%p 인상

부애리기자

입력2025.12.12 16:33

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자유적금 금리도 올려

카카오뱅크, 정기예금 금리 최대 0.20%p 인상
AD
원본보기 아이콘

인터넷전문은행 카카오뱅크가 오는 13일부터 정기예금과 자유적금 금리를 최대 0.20%포인트 인상한다.


12일 카카오뱅크에 따르면 정기예금 중 만기 24개월 이상 상품 금리는 연 2.40%에서 2.60%로 오른다. 3개월 이상∼6개월 미만 금리는 2.65%에서 2.75%로, 6개월 이상∼24개월 미만 금리는 2.85%에서 2.95%로 0.10%포인트씩 높아진다.

자유적금은 24개월 이상 상품이 2.40%에서 2.60%로, 12개월 이상∼24개월 미만은 3.05%에서 3.15%로 올린다.


카카오뱅크는 10월18일과 지난달 1일, 12일 세 차례 수신상품 금리를 올린 데 이어 한 달 만에 추가로 인상을 결정했다. 카카오뱅크는 "시장금리 상승에 따라 수신 상품 금리를 조정하게 됐다"고 설명했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세에 시골까지 불티난 日 중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기