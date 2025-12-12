본문 바로가기
목포시, 수난구조장비 통합관리

호남취재본부 정승현기자

입력2025.12.12 16:47

인명구조함 일원화로 안전 강화

혹시 모를 인명피해를 방지하기 위해 목포시가 팔을 걷어 붙였다. 목포시 제공

전남 목포시가 관내 수난인명구조장비함에 대한 관리체계를 재정비하며 시민 안전 강화에 나선다고 12일 밝혔다.


시는 해안가와 저수지 등 수난사고 위험지역에 설치된 인명구조함의 설치·보수 이력이 부서별로 분산 관리되면서 유지관리의 일관성이 떨어진다는 지적에 따라, 재난안전과를 중심으로 한 통합 관리체계를 구축한다고 밝혔다.

인명구조함은 구명조끼, 구명튜브, 로프 등 수난사고 발생 시 누구나 즉시 활용할 수 있는 구조장비를 비치한 안전시설이다. 그러나 그동안 여러 부서가 필요에 따라 개별적으로 설치·관리해 오면서 설치 부서가 불분명하거나 보수 이력이 누락되는 등 관리 공백이 반복돼 왔다.


이에 따라 목포시는 기존에 부서별로 관리하던 인명구조함을 재난안전과에서 일괄 관리하고, 타 기관이 설치한 장비도 정기점검 대상에 포함해 상태를 점검할 방침이다. 점검 결과 보수가 필요한 경우에는 해당 기관에 즉시 통보하는 등 유관기관과의 협력도 강화한다.


시 관계자는 "인명구조함 관리체계를 재난안전과로 일원화함으로써 위급 상황에서 장비가 실제로 제 역할을 할 수 있도록 관리 수준을 한층 끌어올리겠다"고 말했다.

한편, 시는 내년 1월 인명구조함 전수조사를 실시한 뒤 3월 정기점검을 진행하고, 5월부터 9월까지는 여름철 수난사고 예방을 위한 집중점검을 추진할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
