[포토] 여당 의원들과 인사하는 정동영

정동영 통일부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 12월 임시국회 본회의에 출석해 형사소송법 개정법률안의 무제한 토론 중단의 건에 대한 투표를 한 뒤 여당 의원들과 인사하고 있다.







