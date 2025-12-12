대만인 10명 중 8명 "中 일국양제 통일론 반대"

대만 성인 1098명 전화 인터뷰로 조사

"응답자 82.6% 일국양제 반대"

대만 국민의 80% 이상이 중국의 통일 구상인 '일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제)'를 반대하는 것으로 조사됐다

12일 대만 중앙통신사 등은 대만의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회의 여론 조사 내용을 인용해 "응답자의 82.6%가 중국의 일국양제 주장에 찬성하지 않는다고 답했다"고 전했다.

이번 조사는 국립정치대학교 선거연구센터가 4일부터 8일까지 20세 이상 대만 성인 1098명을 대상으로 전화 인터뷰 방식으로 실시한 것이다.

일국양제는 홍콩·마카오 반환 과정에서 중국이 제시한 모델이다. 외교·국방 등 핵심 권한은 중앙정부가 갖되 지역에는 고도의 자치권을 부여하는 체제를 말한다.

중국은 이 모델이 대만 문제 해결의 기본 방침이라고 강조하고 있다. 중국이 2022년 발간한 '대만 백서'에서는 '일국양제'라는 표현이 15차례 등장한다. 이는 통일 이후 홍콩식 체제를 대만에 적용하겠다는 의지가 재확인됐다고 풀이됐다.

하지만 미국 등 서방은 중국이 홍콩에서 이미 일국양제 약속을 훼손했다면서 강하게 비판하고 있다.

대만 대륙위원회는 이번 조사로 대만의 주류 민의가 일국양제를 명확히 거부하고 있다는 현실이 확인됐다고 강조했다. 그러면서 "중국은 양안이 서로 예속되지 않는다는 현실과 대만 국민이 자유와 민주주의를 고수한다는 사실을 직시해야 한다"며 "합법적이고 민주적으로 선출된 정부와 전제조건 없는 대화를 통해 차이를 해소해야 한다"고 했다.

응답자의 73.1%는 대만이 '중화 타이베이'라는 명칭으로 아시아태평양경제협력체(APEC)에 참여하는 것을 반대한다고 답했다.

대만은 중국이 국제사회에 요구하는 '하나의 중국' 원칙에 따라 자국 국명 대신 1991년 '중화 타이베이'라는 이름으로 APEC 회원이 됐다. 중국이 APEC 정상회의를 '비공식 회의'로 부르는 것도 주권 국가로 인정하지 않는 대만이 참여하기 때문이다.





