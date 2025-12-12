본문 바로가기
권영기 동두천시의원, ‘국회자살예방포럼상’ 수상

이종구기자

입력2025.12.12 15:52

경기 동두천시의회(의장 김승호) 권영기 의원이 지난 11일 국회에서 개최된 '2025 제7회 국회자살예방대상' 시상식에서 지방의회부문 국회자살예방포럼상을 수상했다.

동두천시의회 권영기 의원이 지난 11일 국회에서 개최된 '2025 제7회 국회자살예방대상' 시상식에서 지방의회부문 국회자살예방포럼상을 수상하고 있다. 동두천시의회 제공

동두천시의회 권영기 의원이 지난 11일 국회에서 개최된 '2025 제7회 국회자살예방대상' 시상식에서 지방의회부문 국회자살예방포럼상을 수상하고 있다. 동두천시의회 제공

이번 시상식은 국회자살예방포럼(공동대표의원 김교흥·정점식)과 안실련·생명보험사회공헌재단이 공동 주최했으며, 자살예방 관련 각 분야에서 헌신적으로 활동하는 대한민국 국민을 발굴, 포상하여 자살예방문화 확산에 기여하는 행사다.


권영기 의원은 그동안 심리·정서적 위기 대응 체계 강화, 취약계층 정신건강 지원 확대, 생명존중 문화 조성 정책 제안, 청소년 보호 및 상담 지원 활동 강화 등 지역사회 자살 예방을 위한 다양한 노력을 지속해 왔다.

특히 지난 2월 5분 발언을 통해 '관내 1인 가구에 대한 자살 방지·예방시책 마련'의 필요성을 적극 제기하고, 이를 통해 지역의 생명안전망 구축에 실질적인 성과를 거둔 점이 높은 평가를 받았다.


권 의원은 "이번 수상은 동두천시의회와 지역사회가 함께 생명존중 가치를 지켜온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 시민의 생명을 지키는 정책을 최우선 가치로 두고, 촘촘한 자살 예방 안전망을 구축하는 데 더욱 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.


동두천시의회는 이번 수상을 계기로 생명존중 인식 확산을 위한 정책 개발과 협력 네트워크를 더욱 강화해 나갈 계획이다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
