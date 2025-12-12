‘룡룡버거하우스×페레’ 성수동 콜라보 파티 성황리 개최

스트릿 문화의 아이콘으로 자리 잡은 <룡룡버거하우스>가 지난 2025년 10월 31일 두 번째 파티를 열었다. 이번 행사는 최근 도심 속 러닝이 새로운 스트릿 문화로 부상하고 있다는 점에서 영감을 얻었으며, 라이프스타일 웰니스 브랜드 '페레'를 파트너로 선택했다. 쌀쌀해진 계절 속에서도 각자의 방식으로 뜨거움을 유지한다는 의미를 담아 파티의 타이틀은 'Stay Hot Forever'로 진행되었다.

이번 파티는 룡룡버거하우스가 전하는 브랜드 메시지가 단순한 정신적 태도를 넘어 하나의 라이프스타일로 확장될 수 있는지 확인한 자리였다. 러닝이 MZ세대에게 단순한 운동을 넘어 새로운 도시 문화로 자리 잡고 있고, 러닝의 에너지를 음악·파티와 연결하는 흐름이 새로운 '힙' 라이프스타일로 부상하고 있기 때문이다. 이러한 맥락에서 러닝과 스트릿 버거의 조합은 서로 다른 세계의 만남이 아니라 같은 기반을 가진 흐름이었다.

두 영역은 저마다의 방식으로 에너지를 사용하고, 각자가 원하는 리듬대로 하루를 설계한다는 점에서 동일한 스트릿 정신을 공유하고 있었다. 성수동 일대를 달리던 러너들이 매장 앞에 도착해 뜨거운 열기를 식히며 얼얼한 마라버거를 먹는 장면은 룡룡버거하우스가 말하는 스트릿 라이프스타일을 가장 직관적으로 보여주었다.

러닝을 마친 후에는 본격적인 파티가 이어졌다. 러너들은 버거하우스에 다시 모여 마라치즈버거를 즐기며, DJ 공연과 스트리트맨파이터 크루의 무대, 플로라레드의 힙합 공연 등 다양한 프로그램으로 열기를 더했다. 공간은 시간대가 바뀔 때마다 다른 리듬을 만들어내며, 이름 그대로 '뜨거움'을 유지하는 분위기를 완성했다.

이날의 두 번째 밤은 스트릿 정신이 단순한 강함의 표출이 아니라, 남에게 휘둘리지 않고 각자의 방식으로 에너지를 사용하며 문화를 즐기는 태도임을 보여준 자리였다. 룡룡버거하우스는 이를 통해 스트릿 정신이 일상 속 라이프스타일로 확장될 수 있음을 다시 한번 증명했다.

이번 파티를 통해 스트릿 문화의 새로운 가능성을 보여준 <룡룡버거하우스>가, 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 귀추가 주목된다.





