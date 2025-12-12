정기선 HD현대 회장, 김장 봉사에 수육 들고 깜짝 등장

'젊은 리더십'…임직원 소통·현장경영

정기선 HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 6,500 등락률 +3.20% 거래량 186,367 전일가 203,000 2025.12.12 15:30 기준 관련기사 HD현대, 인도 주 정부와 신규 조선소 설립 MOU 체결"변화 걱정 안다, 미포 저력이 합병 동력"…HD현대重 CEO, 직원들에 손편지HD현대, '1박2일' 그룹 경영전략회의…"5년 내 매출 100조원 간다" 전 종목 시세 보기 close 회장이 임직원들의 김장 나눔 봉사에 수육을 들고 깜짝 등장했다. 젊은 리더십으로 남다른 행보를 보인다는 평가가 나온다.

지난 5일 경기도 판교 HD현대 글로벌연구개발(R&D)센터에서 진행된 '김장 나눔 봉사'에 정기선 HD현대 회장이 수육을 들고 방문했다. HD현대 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

12일 HD현대에 따르면 지난 5일 경기도 판교 HD현대 글로벌연구개발(R&D)센터에선 '김장 나눔 봉사'가 진행됐다. 올해 봉사에는 추첨을 통해 선정된 임직원과 임직원의 할머니, 부모님, 배우자, 자녀 등 총 32명이 참여했다.

특히 올해 행사에는 흑백 요리사에 출연한 '급식대가' 이미영 셰프가 참여해 고구마 김치 레시피와 김장 노하우를 전수했다.

김장이 끝난 후 이 셰프의 수육 레시피를 배운 정 회장은 임직원들을 위해 수육을 준비하고 등장했다. 정 회장은 일찍부터 임직원과의 소통을 강조해 왔다. 평소 사내 행사에 자주 참여했고, 현장 경영에도 적극적이다. 직원들의 애로사항을 직접 묻기 위해 사무실로 도넛을 사 들고 찾아가기도 했다. 정 회장은 이날도 임직원들과 함께 식사하며 응원의 마음을 전했다.

HD현대는 이날 김장한 김치를 포함해 총 7000㎏의 김치를 전국 아동생활시설과 경기도 성남 지역의 어려운 이웃들에게 전달했다. HD현대중공업과 HD현대건설기계 부문도 각각 '사랑의 김장 나눔 행사'를 개최해 김장 김치 6000상자, 2400상자를 어려운 이웃에게 전했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>